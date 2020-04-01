В Саратовской области из-за коронавируса ввели пропуска

В Саратовской области со 2 апреля в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции вводятся пропуска для граждан.

Постановление о введении дополнительной противоэпидемической меры во вторник вечером подписал вице-губернатор и председатель правительства региона Александр Стрелюхин. Пропуска руководители организаций и предприятий должны будут выдавать тем сотрудникам, которые продолжают работу. Это документ обязаны заверить местные власти или профильное региональное ведомство.

Ранее вечером 30 марта в Саратовской области был введен режим самоизоляции для жителей. С середины марта диагноз коронавирусной инфекции был поставлен четырем саратовцам. Все вернулись из зарубежных поездок. Один из заболевших в настоящее время выздоровел.