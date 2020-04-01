В России утвержден перечень мер поддержки малых и средних предприятий (МСП), пострадавших от ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции. Среди них - отсрочка налоговых платежей на шесть месяцев, продление сроков уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для микропредприятий, для МСП, которые платят зарплаты выше МРОТ - снижение этих страховых взносов до 15 процентов. Более подробно обо всех новшествах на виртуальном деловом завтраке "РГ" рассказал депутат Госдумы РФ, руководитель экспертного совета российского парламента по вопросам малого и среднего предпринимательства и самозанятости Рифат Шайхутдинов.

Рифат Габдулхакович, как вы оцениваете ситуацию в целом по стране?

Рифат Шайхутдинов: Сложившийся кризис, безусловно, для малого и частично среднего бизнеса стал просто критическим. Предприниматели, а также их работники - максимально подверженная экономическим рискам группа населения. Национальный проект по поддержке МСП ставит цель повысить долю предпринимателей в ВВП страны до 32 процентов. Одним из показателей эффективности его реализации является число занятых в сфере МСП. Но сегодняшняя ситуация показала, что мы не совсем готовы к поддержке предпринимателей в форс-мажорных обстоятельствах даже в имеющихся объемах, а ведь именно опасность прогореть и потерять деньги останавливает многих идти в бизнес.

В Башкортостане положение дел тоже перешло некую критическую отметку?

Рифат Шайхутдинов: Скажу так: в республике очень оперативно и конкретно реагируют на ситуацию. Наряду с федеральными мерами поддержки глава региона Радий Хабиров в рамках онлайн-брифинга уже проанонсировал ряд мероприятий на уровне Башкортостана, которые также должны поддержать бизнес в кризисные времена. Суммарно объем региональной государственной поддержки обозначен в размере 15 миллиардов рублей. Предполагается снижение налога по упрощенной системе налогообложения (УСН), единого налога на вмененный доход и имущество организаций, аренды гос- и муниципального имущества, рассматривается отсрочка по коммунальным платежам. Уверен, эти меры поддержки будут еще скорректированы в пользу предпринимателей.

Сегодня все вопросы предпринимателей сводятся к главному - где брать средства на выплату налогов, зарплат сотрудникам, аренды на время простоя, в то время как работа бизнеса приостановлена, выручки нет?

Рифат Шайхутдинов: В этих обстоятельствах, совместно с экспертами - Натальей Горячей, предпринимателем, автором и ведущей проекта "Делаем бизнес вместе", и председателем экспертного совета по финансам "Деловой России" Александром Любосердовым, мы говорим о следующих первоочередных федеральных мерах, которые нужно сегодня срочно реализовывать, чтобы не потерять весь работающий бизнес.

Первая мера - необходимость введения отсрочки налогов не просто на шесть последующих месяцев, а начиная с 2019 года. Дело в том, что срок уплаты налогов за прошлый год наступает в апреле, а денег у предпринимателей уже нет: последние месяцы были провальными по выручке у многих. И такая отсрочка должна быть безусловной для всех субъектов микро- и малого бизнеса. Только эта мера позволит сберечь от банкротства и закрытия значимую часть МСП.

Для некоторых отраслей, в которых заняты субъекты МСП, должны быть введены каникулы по налогам и страховым взносам. Без оговорок и условий.

По поводу снижения выплат страховых взносов тоже интересная ситуация - микропредприятия платят своим работникам зарплату в размерах МРОТ. И сегодня им придется где-то искать средства, чтобы выплатить взносы по максимальной ставке. Единственной работающей мерой здесь могут стать только каникулы по выплатам взносов с зарплат за март и вплоть до конца года. Также нужно срочно вводить мораторий на наказания за несвоевременную выплату заработной платы, которая регулируется статьей 145.1 УК РФ и грозит бизнесу, у которого денег просто нет, большими штрафами.

Вторая важная мера - предоставление МСП беспроцентных кредитов для выплаты зарплат сотрудникам и покрытия аренды, а также корректировка критериев для получения этих льготных финансов. Банк России опубликовал рекомендации по снижению кредитных ставок для МСП до четырех процентов, однако требования для заемщиков остались прежними. И условия надо ослаблять, иначе 70 процентов представителей бизнеса просто не сможет получить эту финансовую помощь. Также реальная прибыль малого бизнеса может поступать от сотрудничества с государственными корпорациями. В этом вопросе мы предлагаем снизить срок оплаты за выполненные бизнесом услуги с 15 до 5 рабочих дней.

Оперативной мерой должно быть принятие корректировок в федеральный закон о противодействии отмыванию доходов (115 ФЗ), в рамках которого банки начнут автоматически массово блокировать расчетные счета предпринимателей, потому как у многих из-за низкой прибыли налоговая нагрузка будет меньше 1,5 процента от оборота. Нужно менять критерии, чтобы обезопасить МСП и их бизнес. Но это - вопрос будущего, а сейчас следует объявить мораторий на применение этих санкций.

Безусловно, значимую часть средств, которые должны были быть потрачены в рамках нацпроекта по поддержке МСП в 2020 году, следует направить на реализацию этих оперативных мер и прямую поддержку бизнеса. Именно с таким предложением я планирую выступить на заседании рабочей группы Госсовета РФ по корректировке нацпроекта по МСП, который должен состояться в апреле.

К нам обратился предприниматель, которого волнует вопрос по закрытию торговых центров. Как будет предусматриваться процедура отсрочки арендных платежей? Сейчас нет средств ни на покрытие аренды, ни на выплаты заработной платы работникам.

Рифат Шайхутдинов: Правительство как федеральное, так и региональное может накладывать временную отсрочку или мораторий на оплату аренды только на государственное и муниципальное имущество. Остальные меры носят исключительно рекомендательный характер, потому как арендодатель также является предпринимателем. И он принимает решение, брать ли арендную плату. Тем не менее мы предлагаем ряд мер, которые позволят стимулировать собственников пойти навстречу МСП. Во-первых, объявить налоговые каникулы по налогу на имущество на период март - сентябрь 2020 года владельцам торговой недвижимости, сдающим помещения в аренду непродуктовым магазинам. Во-вторых, предоставить беспроцентный кредит для собственников. Торгово-развлекательных и бизнес-центров, а также гостиниц для обслуживания инфраструктуры и поддержания ее в рабочем состоянии на время выпадения арендных платежей от арендаторов. В-третьих, предоставить для них льготы (минимум 50 процентов) на весь пакет коммунальных услуг. Это вполне реально: банки кредитуют под залог недвижимости или при предоставлении иного рода гарантии возврата средств, а те же ТРЦ и БЦ обладают ликвидным имуществом.

Что будет с теми отраслями, которые не попали в перечень пострадавших в результате сложившегося кризиса?

Рифат Шайхутдинов: Безусловно, отдельно правительство работает с теми отраслями, которые особенно пострадали в кризисной ситуации. Однако мы как раз предлагаем меры, которые не учитывают специфику бизнеса. Главный критерий для нас - это размер предприятий: малый, средний или микробизнес. Для каждой из этих категорий должны быть свои, максимально эффективные, меры поддержки.

Ключевой вопрос

Что делать самозанятым? Платить все налоги по прежним ставкам? Ведь их дело тоже пострадало.

Рифат Шайхутдинов: Считаю, что самозанятым также необходимо предоставить налоговые каникулы, расширить лимит их выручки до трех миллионов рублей в год и дать возможность заниматься более широким кругом деятельности. И тогда работать в режиме "самозанятых" сможет и часть предпринимателей - это станет для них шансом спасти бизнес и пережить кризис.

Кстати

В Башкортостане создан ситуационный центр по обеспечению устойчивости реального сектора экономики.

- На площадке уфимского Конгресс-холла "Торатау" будут сформированы три рабочие группы по направлениям - системообразующие предприятия и инвестиционный сектор, торговля и продовольственное обеспечение, а также малый и средний бизнес. Еще три группы - экспортно-аналитическая, контрольно-организационная и финансового обеспечения - будут работать в удаленном режиме, - прокомментировал вице-премьер - министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов. - Специалисты центра в ближайшие дни начнут проводить консультации по номеру: 8(800)250-21-24.