Удастся ли с помощью буклета "Гид по отходам для кировчан" (он сейчас подготовлен к изданию) побудить жителей Вятки раздельно собирать мусор, покажет время. Пока же практически все попытки двигаться в этом направлении терпят фиаско.

Это подтвердил и состоявшийся недавно в деловом центре вятской Торгово-промышленной палаты (ТПП) круглый стол на тему "Вторичные ресурсы из ТКО: актуальные проблемы сбора и переработки на территории Кировской области" с участием руководителей профильных региональных министерств и предприятий, депутатов кировской гордумы.

Каждый идет своим путем

Как отметили участники совещания, сегодня опыт по раздельному сбору отходов в России скудный, а нормативная база на федеральном уровне имеет большое количество пробелов.

- Каждый регион идет своим путем, - говорит заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области Ольга Женихова. - Например, в Москве система раздельного сбора мусора выстроена за счет бюджетной составляющей, а не за счет экономики сбора и переработки отходов. В Кировской области все твердые коммунальные отходы (ТКО) населения отправляются на полигоны, а мощностей по сортировке и переработке на территории региона нет.

Ранее в Кирове неоднократно пытались внедрить раздельный сбор отходов. Во дворах даже были установлены контейнеры разного цвета для разных отходов. Но в начале прошлого года их убрали, поскольку это оказалось экономически невыгодным. Сегодня остались отдельные управляющие компании (УК), которые по собственной инициативе практикуют на своей территории раздельный сбор. Однако это единичные примеры, а в основном люди мусор не сортируют.

Создайте фракции!

Чтобы понять, какие фракции и в каком объеме могут сортироваться, вятское минэкологии совместно с региональным оператором приняло решение запустить с 1 июля пилотный проект.

- Для захода в эксперимент мы готовим изменения в порядок накопления отходов на территории Кировской области, - говорит руководитель предприятия-оператора Рустем Хамидуллин. - После этого начнется информационная работа с населением. Проект предполагает разделение отходов на фракции - пластик, бумагу и смешанные. На контейнеры планируем установить датчики заполнения. После потребуется также досортировка отходов и их подготовка для перевозки переработчикам.

По итогам прошлого года региональный оператор вывез на полигон более 300 тысяч тонн отходов. Органические отходы составили около 40 процентов, бумага - примерно 30, стекло, пластик и металл - порядка 15 (по 3 - 6 процентов на каждую фракцию).

В переработку теоретически могло уйти около половины всех отходов. А по оценкам экспертов, в прошлом году в стране средний уровень переработки ТКО составлял всего 7,5 процента. В то же время в некоторых регионах России в переработку идет до 70 процентов мусора. При этом основным видом переработки бытовых отходов является сортировка с выделением вторичного сырья. Остальная часть отходов вывозится на полигоны и свалки, то есть хранится в окружающей среде.

По словам руководителей предприятий, так или иначе участвовавших в мероприятиях по раздельному сбору мусора и его переработке, пока они не дают должного эффекта.

- В октябре прошлого года мы внедрили в микрорайоне "Метроград" проект по раздельному сбору ТКО в пилотном режиме, - говорит генеральный директор управляющей компании "Азбука быта" Татьяна Демина. - Но спустя некоторое время поняли, что проект пора закрывать. Жители, несмотря на наличие информационных табличек, складывали все без разбора.

Сейчас они запустили новый проект, минуя регионального оператора. Каждую неделю волонтер из числа жителей микрорайона контролирует разделение ТКО по видам. Отсортированные вторичные ресурсы забирает организация, у которой договор с УК, и платит за них деньги. Пока результаты скромные. На данный момент таким образом удалось отсортировать и вывезти немногим более 400 килограммов макулатуры, два килограмма алюминия, 10 - железа на общую сумму около двух тысяч рублей. Эти деньги пошли на благоустройство дома и прилегающей территории.

Закрыть контейнеры

По словам заместителя генерального директора частной компании Олега Первезенцева, сейчас предприятие ежемесячно перерабатывает до 2,5 тысячи тонн вторсырья на территории Кирова, используя только отсортированную макулатуру. Отдельно принимается картон, отдельно - газетная бумага.

- Сегодня проблема сбора и переработки вторресурсов на территории Кировской области не сможет решиться быстро без отлаженного процесса сортировки и наличия крытых контейнеров для сбора ТКО, - говорит он. - В Европе ни один контейнер не стоит в свободном доступе, все закрываются с помощью электронных ключей. И жильцы платят только за свой мусор. Это отлаженный механизм, который успешно работает.

Но далеко не каждый отсортированный мусор может приносить бизнесу прибыль при переработке, а часто, наоборот, одни убытки, о чем рассказал генеральный директор сети киосков по продаже питьевой воды Василий Зонов.

- У каждого нашего киоска, которых около двухсот на территории Кирова и Кирово-Чепецка, мы установили контейнеры для сбора отработанных батареек, - говорит он. - За три месяца мы таким образом собрали и отправили на утилизацию свыше трех тонн батареек. Челябинский завод, который сегодня предлагает нам услуги по утилизации данного вида ТКО, берет за это 110 рублей с одного килограмма. Сумма получается немаленькая, плюс расходы на транспортировку. Переработка батареек - процесс, который принес нам только убытки и, на мой взгляд, должен финансироваться государством.

Экопункт не вписался

Еще одним эффективным методом сбора вторсырья может стать установка экопункта для сбора вторичного сырья на территории областного центра, о чем рассказал представитель еще одной частной компании Виктор Крысов.

- Первый такой пункт мы установили на площади Конева и каждый месяц в течение года собирали по 10 тонн сырья (стеклотару, картон, бумагу), далее отвозили на пункт сортировки, - рассказывает он. - Но спустя год проект пришлось закрыть, так как администрация нам отказала в площадке для сбора ТКО из-за ее размеров - всего-то 15 квадратных метров. Чиновники обосновали это тем, что она не вписывается в некую стилистику города. А таких вагончиков, по нашим исследованиям, в городе должно быть не менее 150.

Идею создания сети экопунктов на территории областного центра поддержали присутствовавшие на круглом столе депутаты кировской гордумы. А народный избранник Альберт Бикалюк, который сейчас является одним из кандидатов на пост кировского сити-менеджера, предложил пойти еще дальше и обязать управляющие компании организовывать сбор макулатуры в каждом подъезде, как в Москве. А еще организовать прием стеклянной тары, как в Европе.

Например, в Чехии пустые пивные бутылки принимают в продуктовых магазинах, возвращая деньги. И нередка сцена, когда люди везут туда целые "звякающие" тележки с накопленной стеклотарой.

Но какие-то подвижки есть. По словам Ольги Жениховой, в конце года в Кирове могут появиться стационарные экопункты, куда люди смогут сдать определенные виды отходов.