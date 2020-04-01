Новости

В Бурятии подтверждено еще шесть случаев заболевания COVID-19 06:05
Жителей Сахалинской области обязали изолироваться из-за коронавируса 06:04
Во Владивосток из Москвы приехали граждане КНР для эвакуации на родину 05:30
Борт ВКС России с медоборудованием вылетел в США 05:25
Число зараженных коронавирусом в Хабаровском крае увеличилось до восьми 04:59
В Октябрьском районе ЕАО ввели карантин из-за коронавируса 04:55
Коронавирус внес коррективы в работу Государственной думы 04:40
Во Владивостоке санаторий превратили в обсерватор 04:34
Генконсульство помогло застрявшим в Нью-Йорке россиянам 04:10
Доля фальсификата на рынке осетровых достигает 40% 04:00
В Армении из-за коронавируса остановился общественный транспорт 03:08
Апрель не обойдется без морозов 03:02
В США за сутки жертвами коронавируса стали 770 человек 02:25
Трамп предупредил американцев о предстоящих трудных неделях 01:56
ВОЗ оценила действия России по борьбе с коронавирусом 01:40
"Иннопром" перенесен на июль 2021 года 31.03.2020
Гарантии по зарплатам для врачей и учителей хотят внести в Трудовой кодекс 31.03.2020
В Саратовской области из-за коронавируса ввели пропуска 31.03.2020
СМИ: В Сирии средства ПВО отразили ракетную атаку Израиля 31.03.2020
В Перми скончался пациент с коронавирусом 31.03.2020
В Нью-Йорке из-за угрозы коронавируса освободят 900 заключенных 31.03.2020
Спасатели освободили медиков и пациента из запертой квартиры в Москве 31.03.2020
За первоапрельские шутки о коронавирусе в Таиланде обещают тюремный срок 31.03.2020
В Сети появились фотографии новой формы сборной России по футболу 31.03.2020
Футболисты "Динамо" оказали помощь больнице в Коммунарке 31.03.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19
Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19
Режим самоизоляции в Москве: ответы на главные вопросы
Режим самоизоляции в Москве: ответы на главные вопросы
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
01.04.2020 05:45
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Из Европы - на больничный

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 70(8124)
Жители Новосибирской области, находящиеся в самоизоляции по приезду из-за границы, могут оформить больничные, не выходя из дома.
Больничный для тех, кто находится в самоизоляции, в Новосибирске оформляют в трех поликлиниках — №№ 1, 2 и 16. Фото: Татьяна Кравченко Больничный для тех, кто находится в самоизоляции, в Новосибирске оформляют в трех поликлиниках — №№ 1, 2 и 16. Фото: Татьяна Кравченко
Больничный для тех, кто находится в самоизоляции, в Новосибирске оформляют в трех поликлиниках — №№ 1, 2 и 16. Фото: Татьяна Кравченко

Это предусмотрено временными правилами оформления листков нетрудоспособности, утвержденными постановлением правительства РФ N 294 от 18 марта 2020 года.

От обычного электронного листка нетрудоспособности (ЭЛН) "карантинный" больничный отличается тем, что подать заявление на его оформление можно дистанционно, не посещая врача в поликлинике. Документ выписывается сразу на четырнадцать дней, предусмотрено авансирование.

ВОЗ оценила действия России по борьбе с коронавирусом

- Первые выплаты по заявлениям граждан уже начались, - сообщил управляющий Новосибирским отделением Фонда социального страхования (ФСС) Владимир Голубков. - Механизм оформления листков нетрудоспособности в электронном виде в нашем регионе отлажен, такой формат действует с 2017 года.

Как оказалось, оформить ЭЛН самому достаточно просто, правда, при условии, что у вас уже есть регистрация на портале "Госуслуги". Для этого нужно зайти на сайт Фонда соцстрахования - fss.ru, авторизироваться через "Госуслуги" (ввести логин и пароль от личного кабинета "Госуслуг"), заполнить заявление и загрузить фото документов - загранпаспорта, проездных билетов, подтверждающих пересечение границы (в ФСС уточнили, что подойдет фото, сделанное на смартфон).

По этому алгоритму больничный может взять не только тот, кто вернулся из зарубежной поездки, но и члены его семьи.

Многие сведения автоматически переносятся из личного кабинета "Госуслуг". Если ранее какие-то сведения не были внесены на "Госуслугах", то придется заполнить поля "ИНН", "СНИЛС", "Номер полиса обязательного медицинского страхования".

После того как установили в графе "Регион" Новосибирскую область, в соседней - появятся названия уполномоченных медицинских организаций. В нашем регионе из три - поликлиники NN 1, 2 и 16. Выбрать можно любую.

Сведения о страхователе (работодателе) лучше заполнить самостоятельно, это ускорит процесс назначения выплат.

Если у вас нет регистрации на "Госуслугах", то больничный оформит врач, которого необходимо вызвать на дом. В любом случае ходить в поликлинику, находясь в изоляции, не надо.

Контакт

В Новосибирской области действует горячая линия по коронавирусу: тел. 112.

Справка "РГ"

По распоряжению главного санитарного врача РФ на самоизоляции с 18 марта должны оставаться все, кто менее четырнадцати дней назад прибыл из-за границы. Под медицинским наблюдением в регионе находится около четырех тысяч жителей. Это здоровые люди, которые недавно вернулись в Россию или контактировали с инфицированными. Данные каждый день меняются.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин подал декларацию о доходах за 2019 год
Борт ВКС России с медоборудованием вылетел в США
ВОЗ оценила действия России по борьбе с коронавирусом
Пятеро скончавшихся с коронавирусом в Москве имели другие заболевания
Депутаты Мосгордумы предложили штрафовать за нарушение самоизоляции
Для кого из иностранцев упростят получение гражданства РФ
Спецпроект ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину": все интервью президента