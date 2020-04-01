Жители Новосибирской области, находящиеся в самоизоляции по приезду из-за границы, могут оформить больничные, не выходя из дома.

Больничный для тех, кто находится в самоизоляции, в Новосибирске оформляют в трех поликлиниках — №№ 1, 2 и 16. Фото: Татьяна Кравченко

Это предусмотрено временными правилами оформления листков нетрудоспособности, утвержденными постановлением правительства РФ N 294 от 18 марта 2020 года.

От обычного электронного листка нетрудоспособности (ЭЛН) "карантинный" больничный отличается тем, что подать заявление на его оформление можно дистанционно, не посещая врача в поликлинике. Документ выписывается сразу на четырнадцать дней, предусмотрено авансирование.

- Первые выплаты по заявлениям граждан уже начались, - сообщил управляющий Новосибирским отделением Фонда социального страхования (ФСС) Владимир Голубков. - Механизм оформления листков нетрудоспособности в электронном виде в нашем регионе отлажен, такой формат действует с 2017 года.

Как оказалось, оформить ЭЛН самому достаточно просто, правда, при условии, что у вас уже есть регистрация на портале "Госуслуги". Для этого нужно зайти на сайт Фонда соцстрахования - fss.ru, авторизироваться через "Госуслуги" (ввести логин и пароль от личного кабинета "Госуслуг"), заполнить заявление и загрузить фото документов - загранпаспорта, проездных билетов, подтверждающих пересечение границы (в ФСС уточнили, что подойдет фото, сделанное на смартфон).

По этому алгоритму больничный может взять не только тот, кто вернулся из зарубежной поездки, но и члены его семьи.

Многие сведения автоматически переносятся из личного кабинета "Госуслуг". Если ранее какие-то сведения не были внесены на "Госуслугах", то придется заполнить поля "ИНН", "СНИЛС", "Номер полиса обязательного медицинского страхования".

После того как установили в графе "Регион" Новосибирскую область, в соседней - появятся названия уполномоченных медицинских организаций. В нашем регионе из три - поликлиники NN 1, 2 и 16. Выбрать можно любую.

Сведения о страхователе (работодателе) лучше заполнить самостоятельно, это ускорит процесс назначения выплат.

Если у вас нет регистрации на "Госуслугах", то больничный оформит врач, которого необходимо вызвать на дом. В любом случае ходить в поликлинику, находясь в изоляции, не надо.

Контакт

В Новосибирской области действует горячая линия по коронавирусу: тел. 112.

Справка "РГ"

По распоряжению главного санитарного врача РФ на самоизоляции с 18 марта должны оставаться все, кто менее четырнадцати дней назад прибыл из-за границы. Под медицинским наблюдением в регионе находится около четырех тысяч жителей. Это здоровые люди, которые недавно вернулись в Россию или контактировали с инфицированными. Данные каждый день меняются.