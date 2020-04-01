В Новосибирске проект "Добродомик", обеспечивающий пожилых людей бесплатными обедами благодарности, перешел на своего рода "удаленку". Бесплатное кафе для пенсионеров закрылось на карантин минимум до 1 мая. Теперь волонтеры доставляют пенсионерам недельный запас продуктов, достаточно лишь оставить соответствующую заявку по телефону. Все звонки принимает лично организатор проекта Александра Синяк. В базе доставки бесплатных продуктов пока около тридцати адресов, но организаторы готовы к увеличению запроса.

В каждом пакете стандартный набор - хлеб, крупы, макароны, куриная тушка, десяток яиц, растительное масло, зеленый горошек, печенье, чай. Все товары волонтеры покупают в обычных розничных супермаркетах.

- Вчера меня предупредили, что возможно придется подождать до выходных, но утром перезвонили и сообщили: ждите, скоро привезем, - смущенно улыбается пенсионерка Наталья Жиглова. - Идея очень нужная. Никакой заразы, честно говоря, не боюсь, но очень сложно ходить по магазинам, ноги болят. В это время года еще и скользко, опасно. Соседка подсказала: мол, ребята такую доставку как раз для тебя придумали, для тех, кому ходить тяжело.

По словам Александры Синяк, именно на такую категорию пенсионеров в первую очередь рассчитана доставка продуктов от "Добродомика". Тех, кому с продуктами могут помочь их близкие, пока просят не обращаться - новая волонтерская услуга только стартовала, и чтобы отладить механизм доставки, нужно время. Через неделю после первого выезда организаторы готовы обсудить с адресатом продуктовое меню и внести коррективы - вдруг что-то еще осталось из прошлой посылки, а чего-то, наоборот, остро не хватает.

Еще до объявления пандемии и массовой самоизоляции Александра Синяк позаботилась о создании телефонной и адресной базы особенно нуждающихся в помощи гостей "Добродомика".

За месяц с небольшим, что кафе проработало в Новосибирске, организаторы успели убедиться - неравнодушных людей в городе огромное количество. Помощь принимают любую - денежный перевод (от самой незначительной суммы до нескольких тысяч рублей), развоз продуктов. Пока что организаторы "Добродомика" в Новосибирске справляются своими силами, но понимают, что волонтерскую сеть, вероятно, придется расширять.

В проекте "Добродомик" приняли участие сотни людей: кто-то работал официантом, кто-то привозил продукты, а большинство просто помогали финансово. Сейчас, когда организована доставка продуктов, проекту может потребоваться помощь автомобилистов, но, как и раньше, отбор волонтеров будет строгим.

Прямая речь

Ольга Лавренчук, волонтер "Добродомика":

- Это совершенно новый для меня опыт и невероятные ощущения. Я увлекаюсь спортом и регулярно участвую в благотворительных забегах - стремление помогать людям было всегда. Но когда делаешь это напрямую, смотришь в глаза, видишь улыбки, - это что-то очень личное.