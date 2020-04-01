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01.04.2020 06:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ждем первую волну

В регионах Сибири готовятся к весеннему половодью
Текст: Наталья Граф (Омск-Томск) , Антон Духов (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 70(8124)
В горах Алтая за эту зиму накопились большие запасы снега, это обещает бурный паводок в Западной Сибири.
Вскрытие рек в Западной Сибири ожидается во второй половине апреля. Фото: Татьяна Кравченко Вскрытие рек в Западной Сибири ожидается во второй половине апреля. Фото: Татьяна Кравченко
Вскрытие рек в Западной Сибири ожидается во второй половине апреля. Фото: Татьяна Кравченко

- Количество снега на Семинском перевале в Республике Алтай в два раза превышает среднегодовую норму, - сообщила начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.

Из-за теплой зимы паводок начнется в СЗФО раньше, чем обычно

Если погода резко потеплеет и начнется быстрое таяние снега, то могут возникнуть проблемы. По прогнозу синоптиков, в зоне риска - Кемерово, дачные участки Новосибирска в пойме Оби, Томск. К счастью, во второй половине марта осадков практически не выпадало, стояла ясная, морозная погода. Под лучами солнца сугробы испарялись в прямом смысле этого слова, а талых вод при этом почти не было. Если ситуация не изменится, возможно, паводок пройдет по спокойному сценарию.

Первая волна паводка в Новосибирской области, по данным регионального ГУ МЧС ожидается в конце апреля. В зону подтопления могут попасть четыре тысячи домов в семнадцати населенных пунктах региона.

Дорожники уже завершают подготовку к половодью. Так, в Новосибирской области были подготовлены к пропуску паводковых вод, очищены от снега и грязи свыше семи тысяч водопропускных труб, а также водоотводные лотки и другие элементы дорог. А в Новосибирске особое внимание уделили очистке подземного коллектора на площади Труда. Это наиболее проблемный объект в левобережной части города, подтопления здесь случаются даже летом - после сильных ливней.

А в Омской области вскрытие рек ожидается во второй декаде апреля. В зоне риска находится 179 населенных пунктов в 25 районах области, где проживает в общей сложности более 22 тысяч человек.

- Проверены и приведены в готовность пять плавающих транспортеров, рассказал "РГ" заместитель начальника ГУ МЧС России по Омской области майор Александр Кобец. - Их мы будем использовать в случае ухудшения обстановки в труднодоступных населенных пунктах. Такой опыт уже имеется и очень хорошо себя зарекомендовал. В прошлые годы мы доставляли на них необходимые продукты и лекарства, а также транспортировали людей, нуждающихся в медицинском обеспечении.

В Томской области в первой декаде апреле формирование опасных заторов льда возможно при вскрытии реки Томь. На особо опасных участках уже начали взрывать лед.

В зону возможного подтопления в регионе могут попасть 87 населенных пунктов с общим населением более тридцати тысяч человек. В первую очередь из мест подтопления будут эвакуированы томичи с хроническими заболеваниями, беременные женщины, дети до года, дети-инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны и маломобильные жители.

А как у соседей?

В Алтайском крае саперы 41-й общевойсковой армии ЦВО взрывают лед на реке Бия. Это поможет защитить от подтопления населенные пункты, расположенные вверх по течению. Армейские инженеры уже подсчитали, что для предотвращения чрезвычайной ситуации понадобится более тонны тротила.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область СФО Томская область СФО Новосибирская область

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