Министр здравоохранения Омской области подал в отставку

Министр здравоохранения Омской области Дмитрий Вьюшков покинул пост. Решение об отставке он принял вчера вечером после заседания оперативного штаба по предотвращению распространения в регионе коронавируса.

В пресс-службе ведомства "РГ" подтвердили, что это отнюдь не первоапрельская шутка. Вьюшков, действительно, оставил должность. Но комментировать это событие не стали.

За последние сутки число омичей с подтвержденной коронавирусной инфекцией выросло на пять человек. Сейчас носителями COVID-19 являются восемь горожан. С 1 апреля в Омской области введен особый режим изоляции.

Бывший главврач Омского онкологического диспансера Дмитрий Вьюшков возглавлял региональное министерство здравоохранения с декабря 2018 года. Ожидается, что имя его преемника назовут завтра.