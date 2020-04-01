Участник программы "Земский доктор" 27-летний Владимир Русалеев уже три года трудится в детском отделении районной больницы. Он уверен, что работать педиатром в селе интереснее, чем в городе.

В детстве Вова Русалеев часто болел. Его мать буквально разрывалась между домом, работой и поликлиникой. Однажды сказала сыну: мечтаю, чтобы ты, когда вырастешь, стал врачом. Владимир так и сделал.

Поступая в медицинский университет, выбрал педиатрический факультет, потому что на целевом направлении требовались детские врачи. Сначала Владимир устроился участковым педиатром в городскую клинику. Но когда врач в Горьковской районной больнице отправилась на пенсию, Русалееву предложили ее заменить, причем без отрыва от учебы.

- В городе меня все устраивало, и ехать ужасно не хотелось, - вспоминает Владимир. - Но на новом месте меня так радушно встретили, что все сомнения разом улетучились. Я начал работать и понял, что быть сельским педиатром ничуть не хуже, чем городским. Здесь есть почти все, что нужно для лечения детей. Только возможности диагностики уступают. Зато чаще возникает необходимость "включать мозги" - думать, анализировать, советоваться с опытными коллегами, если надо - с городскими педиатрами (никогда не откажут). И, в конце концов, находить правильное решение.

Свою первую "сложную" пациентку - первоклассницу с перекошенным лицом - он, наверное, запомнит на всю жизнь. Все симптомы у ребенка были как при инсульте, которого в таком возрасте быть не должно. Оказалось, неврит. Хорошо, что диагноз поставили верный и приняли оперативные меры. Теперь, когда девочка заходит в кабинет и улыбается своему врачу, Владимир Русалеев чувствует себя счастливым.

Окончив вуз, Владимир решил продолжить сельскую практику, став участником программы "Земский доктор", за что получил подъемные - миллион рублей.

- Эти деньги разлетелись моментально. Впервые в жизни я поехал в Сочи. Погасил кредиты. Помог маме купить мебель. Заплатил первый взнос по ипотеке. Не будь этого миллиона, я бы такого себе не позволил, - признается Владимир Русалеев.

Рабочий график врача расписан едва ли не по минутам. В период массовых простуд и гриппа, ежедневно приходится принимать по тридцать-сорок детей плюс дежурства в стационаре. Даже в выходные дни и по ночам порой приходится выезжать на экстренный вызов. Кроме того, отучившись на рентгенолога, Владимир может совмещать профессии. "Хорошо, что жена не медик. Иначе вообще бы с ней не виделись", - шутит молодой педиатр. Но на цейтнот не жалуется.

В сезон простуд телефон детского врача не умолкает. Фото: Светлана Сибина

- Я люблю свою работу - и в стационаре, и на дежурствах, и в неотложке. Кстати, для приобретения опыта последнее очень полезно: в поликлинике сложные ситуации, требующие принятия быстрых решений, случаются редко, а на выезде сплошь и рядом, - поясняет врач. - Например, был вызов в воскресенье - ребенок посинел, задыхался. Стали разбираться. Оказалось, спазм сосудов, вызванный высокой температурой. Реанимация, слава богу, не понадобилась, справились своими силами.

Пока мы общаемся, телефон врача звонит почти без перерывов.

- Пациенты знают мой номер, но по пустякам не беспокоят. Просто сейчас время такое - гриппозное, - объясняет педиатр.

Маленькие пациенты сельской клиники буквально обожают своего доктора.

- Он добрый и приветливый. Улыбается и говорит, что я скоро поправлюсь. Мама этому рада, - делится впечатлениями от визита врача шестилетняя Настя.

Пожалуй, самое сложное в практике сельского врача - принимать роды на дому. Нередко среди ночи приходится ехать в отдаленную деревню, где даже фельдшера нет. Многие беременные, несмотря на осложнения, отказываются ехать на сохранение в городские клиники. На днях Русалееву с коллегами пришлось принимать роды у пьяной женщины, врачи сделали все возможное, и ребенок, к счастью, родился здоровым.

Повышать уровень знаний молодым врачам помогает система непрерывного образования. Например, онлайн-курсы ведущих медуниверситетов. Недавно Владимир больше часа "лечил" виртуального ребенка, никак не мог оторваться. По его словам, было очень интересно и полезно.

По условиям программы "Земский врач" отработать в сельской клинике нужно не менее пяти лет. Но о будущем Владимир Русалеев пока не задумывается. Считает, что жизнь сама его направит в нужное русло.

А вот руководителей сельских клиник вопрос закрепления кадров очень беспокоит. Дело в том, что молодые врачи, получившие по миллиону рублей, как правило, вкладывают деньги в строящееся жилье в Омске, и это весомая причина вернутся в областной центр с уже наработанным врачебным опытом. Тем временем средний возраст сотрудников районных клиник приближается к пенсионному. Сейчас в селах строят и оснащают современным оборудованием новые ФАПы, но кто в них будет работать?

Не хватает не только врачей, но и среднего медперсонала. Выходом из ситуации могут стать филиалы медколледжей в райцентрах, где могла бы учиться местная молодежь.

- Дочери-выпускницы мечтают стать медиками, но их обучение в городе мне не потянуть. Местный филиал колледжа был бы для нас спасением, - уверена сельский библиотекарь Наталья Николаенко. - А подъемные от государства можно вложить в жилье. Свой дом, интересная работа, стабильный доход. Если все это будет у сельской молодежи, зачем куда-то уезжать?

Тем временем

Специалисты Омского государственного медуниверситета начали готовить абитуриентов в районах области.

- Сначала мы спросили у родителей - насколько они готовы к тому, что их ребенок, получив диплом, вернется в родное село. Они только за. Мы стали готовить ребят в районах к поступлению в наш вуз или медколледж. Все они поступили и успешно учатся, - сообщила ректор ОмГМУ Мария Ливзан. - Сейчас по аналогии готовим проект "Сельский фельдшер". В поселках активно открывают ФАПы, важно обеспечить их профессиональными кадрами.