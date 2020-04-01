Новосибирский губернатор выделил полмиллиарда на дороги к новому ЛДС

По решению правительства Новосибирской области бюджет Новосибирска получит 490 миллионов рублей субсидий. Соответствующее распоряжение правительства региона № 101-рп от 1 апреля 2020 года подписал губернатор Андрей Травников.

Как уточнили в пресс-службе областного правительства, средства будут направлены на строительство и реконструкцию объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимой для проведения Молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году.

В частности - на реконструкцию площади Лыщинского с участками автомобильных дорог, примыкающих к ней (ул. Немировича-Данченко, проспект Карла Маркса, ул. Блюхера, ул. Горская), а также реконструкцию автомобильной дороги по дамбе Октябрьского моста и дороги от площади Лыщинского до пляжа "Наутилус".

Субсидия выделена в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Согласно документу средства федерального бюджета предоставлены Новосибирской области в рамках государственной программы "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" с целью софинансирования расходных обязательств по реализации мероприятий регионального проекта "Дорожная сеть (Новосибирская область)".

Справка "РГ"

По итогам реализации регионального проекта "Дорожная сеть" в 2019 году протяженность автомобильных дорог областного и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, увеличилась на 38 процентов (введено в эксплуатацию 162,5 километра). Этот же показатель в Новосибирской агломерации увеличился до 56 процентов (введено 68,5 километра).

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется с 2018 года. Нацпроекты направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, увеличение численности населения страны, повышение уровня жизни, создание комфортных условий для проживания, условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.