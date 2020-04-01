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01.04.2020 09:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Собственнику "Зимней вишни" предъявили обвинение в даче взятки

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Обвинение в даче взятки начальнику инспекции Госстройнадзора по Кемеровской области Танзиле Комковой предъявлено генеральному директору ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Вячеславу Вишневскому, экстрадированному на прошлой неделе в Россию.

По версии следствия, в 2013-2014 годах Вишневский дал взятку в размере семи миллионов рублей Комковой и ее соучастникам, чтобы начать реконструкцию торгового центра "Зимняя вишня" без разрешения на строительство. Также вопреки утвержденному проекту, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания, этого сделано не было. В результате, несмотря на грубейшие нарушения противопожарной безопасности, здание реконструировали. По мнению следствия, это предопределило трагедию, произошедшую в 2018 году и унесшую 60 человеческих жизней.

Фото: Максим Киселев/РИА Новости
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Как напомнили в пресс-службе СК РФ, после пожара в "Зимней вишне" Вишневский скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. Установлено, что он продолжил свой строительный бизнес в Испании. А на деньги, в том числе, сэкономленные при строительстве торгового центра в Кемерове, приобрел дорогостоящее имущество.

"В целях возмещения причиненного ущерба следствием приняты меры к аресту принадлежащих Вишневскому и его матери земельных участков, жилых домов, квартир, коммерческой недвижимости, находящихся как в России, так и на территории Испании", - сообщили в СК РФ.

Обвинение Вишневскому по части пятой статьи 291 УК РФ предъявили после обследования на наличие коронавируса (тест показал отрицательный результат). Фигуранта допросили в присутствии защитника. Расследование уголовного дела продолжается.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово РГ-Видео Суд по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

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