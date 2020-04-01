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01.04.2020 04:00
Проект: В регионах

Новосибирск это заслужил

Столица Сибири претендует на звание "Город трудовой доблести"
Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 70(8124)
Более 56 тысяч жителей региона поддержали инициативу присвоить Новосибирску почетное звание "Город трудовой доблести". На сессии Законодательного собрания региона депутаты единогласно приняли соответствующее обращение к президенту РФ Владимиру Путину и Госдуму РФ.
Авиационный завод, носящий имя легендарного летчика Валерия Чкалова, в годы войны дал фронту 15,8 тысячи истребителей. А сегодня здесь выпускают истребители-бомбардировщики Су-34. Фото: Татьяна Кравченко Авиационный завод, носящий имя легендарного летчика Валерия Чкалова, в годы войны дал фронту 15,8 тысячи истребителей. А сегодня здесь выпускают истребители-бомбардировщики Су-34. Фото: Татьяна Кравченко
Авиационный завод, носящий имя легендарного летчика Валерия Чкалова, в годы войны дал фронту 15,8 тысячи истребителей. А сегодня здесь выпускают истребители-бомбардировщики Су-34. Фото: Татьяна Кравченко

Депутат Игорь Гришунин напомнил, что федеральный закон № 41-ФЗ "О почетном звании Российской Федерации "Город трудовой доблести" вступил в силу 1 марта 2020 года.

- Как известно, в годы Великой Отечественной войны Новосибирск был мощным индустриальным центром, обеспечивающим фронт и всю страну сотнями видами продукции. Только в первые месяцы войны в Новосибирск эвакуировали тридцать один завод оборонной промышленности, четыре научно-исследовательских института, восемь строительно-монтажных трестов и проектных организаций. За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны тысячи новосибирцев награждены различными орденами и медалями, - подчеркнул Игорь Гришунин.

Первый заместитель председателя заксобрания Андрей Панферов сообщил, что подготовлены справка Института истории Сибирского отделения РАН и заключение Российской академии наук, обосновывающие предложение о присвоении городу почетного звания. В них, в частности, указано, что новосибирские предприятия дали фронту почти треть всех снарядов, бомб и мин - 125 миллионов штук. Радиостанции, выпущенные на заводе "Электросигнал", обеспечивали связью более 36 тысяч воинских частей пехоты и артиллерии. Также они были установлены во всех самолетах и на трети танков.

- Новосибирск вошел в историю Второй мировой войны с девизом "Полк в сутки" - в 1944 году на фронт уходило по семнадцать-двадцать истребителей в день. Всего авиационный завод, носящий имя легендарного летчика Валерия Чкалова, дал фронту 15,8 тысячи истребителей, - привел примеры из исторической справки Андрей Панферов.

Спикер областного парламента Андрей Шимкив, подводя итоги обсуждению, сообщил, что заксобрание, общественные организации и органы местного самоуправления в последние месяцы получили большое количество обращений от жителей всей области в поддержку этой инициативы. Уже собрано более 56 тысяч подписей, обращение поддержали десятки организаций, предприятий.

- Закон, внесенный в Госдуму президентом страны, очень важен для новосибирцев. Обсуждение этой инициативы заставило многих еще раз обратиться к историческим документам, вспомнить героическую историю города, оборонных предприятий, тружеников тыла, которые вместе с теми, кто был на передовой, приближали Победу. Мне кажется, это самый важный посыл закона, его историческая миссия, - подчеркнул Андрей Шимкив.

Прямая речь
Фото: Татьяна Кравченко

Андрей Панферов, первый заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области:

- Я встречался с коллективами почти всех предприятий, которые работали в Новосибирске в годы Великой Отечественной войны и были награждены за свои трудовые подвиги. Везде единодушно поддерживают эту инициативу. Возможно, в будущем, перед 80-летием Победы, будет принят закон о присвоении регионам подобного почетного звания, и Новосибирская область получит звание "Область трудовой доблести".

Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

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