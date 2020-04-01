В Алтайском крае более 800 педагогов подали заявки на участие в программе "Земский учитель". Они готовы поехать в отдаленные села учить детей и рассчитывают на достойные подъемные.

В этом году в регионе по миллиону рублей будут выданы 44 земским учителям, которые готовые отработать не менее пяти лет в отдаленных сельских школах.

Кто получит такую поддержку - в минобрнауки края определят в ходе конкурса. По словам министра образования и науки Максима Костенко, 173 кандидата уже подали документы, у остальных есть время до 15 апреля.

Те, кто не войдет в число победителей, могут рассчитывать на другие виды поддержки при трудоустройстве в школы сельских районов и малых городов. Так, например, в Заринском районе молодым учителям обещают пятьдесят тысяч рублей муниципальных подъемных и в первые три года работы дополнительные выплаты к заработной плате. Кроме того, предоставляют ведомственное жилье или компенсируют оплату арендованного.

Один из претендентов на участие в программе "Земский учитель" - будущий преподаватель французского и английского языков, а пока еще студент Алтайского педуниверситета Влад Алексеенко, конечно, рассчитывает на получение федеральных подъемных, но и муниципальную поддержку считает необходимой.