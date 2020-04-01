В Барнауле подвели итоги развития и наметили планы на будущее

Глава Барнаула Вячеслав Франк, выступая 27 марта перед депутатами Барнаульской городской думы с ежегодным отчетом, подвел итоги развития города в прошлом году и наметил перспективные задачи на ближайшее будущее. "2019-й стал для Барнаула годом напряженной работы, направленной на реализацию стратегических планов и повышение качества жизни горожан", - подчеркнул он.

Сегодня столица Алтайского края участвует в реализации девяти национальных и целого ряда региональных проектов в рамках указа президента РФ № 204. Семнадцать предприятий в прошлом году стали участниками нацпроекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости", направленного на модернизацию производства и внедрение эффективных технологий.

На фундаменте экономики

Вячеслав Франк напомнил, что промышленные предприятия вносят существенный вклад в экономику города: в 2019 году они произвели товаров и услуг на сумму свыше ста миллиардов рублей, существенно увеличив объемы выпуска продукции. А максимальное вовлечение предприятий в нацпроект по повышению производительности труда позволит повысить их конкурентоспособность.

Экономический рост во многом зависит и от успешного развития предпринимательства, которое дает почти половину поступлений в городской бюджет. В краевой столице растет доля малых предприятий в производственной сфере. Численность работников на малых и средних предприятиях достигла почти трети от общего числа занятых. Но в нынешней нестабильной ситуации, по мнению главы города, нужно расширять инструменты поддержки предпринимательства.

- Инвестиции в экономику города с каждым годом растут: так, в 2019-м они достигли 30,7 миллиарда рублей при плане 30,5 миллиарда, - отметил Вячеслав Франк. - У нас на сопровождении находится более 50 инвестпроектов, запланирована также реализация концессионных соглашений. Сейчас прорабатываем первую концессию в социальной сфере - по строительству Центра смешанных единоборств. Инвесторы направляют средства и на развитие цифровых технологий. По проекту "Умный город" за счет городского бюджета планируется обеспечить свободный доступ к беспроводному интернету на территории Нагорного парка и набережной Оби, за счет частных вложений возвести "умные остановки" в центре города. Продолжает развиваться туристический кластер - в минувшем году были открыты "Старый базар" и музей шоколадного мастерства. В планах - обустроить набережную реки Барнаулки и начать восстановление исторических зданий сереброплавильного завода.

Качество жизни - в приоритете

Барнаул держит второе место среди "столичных" городов Сибири по вводу жилья в расчете на одного жителя. В прошлом году ввели в строй 492,6 тысячи квадратных метров. А чтобы повысить надежность работы коммунального комплекса, краевой центр перешел в ценовую зону теплоснабжения, и это позволит привлечь более семи миллиардов рублей для модернизации теплосетей.

Повышению качества жизни населения также способствует газификация микрорайонов частной застройки и пригородных поселков. В прошлом году на природный газ перешло более 1 600 домовладений, построено девятнадцать километров газовых сетей. В этом году газифицируют котельную в поселке Центральном и продолжится строительство газопровода в селе Лебяжье.

Подводя итоги благоустройства Барнаула, глава города сообщил, что за последние три года по проекту "Формирование комфортной городской среды" преобразились в лучшую сторону более 250 дворов. С учетом мнения горожан приведены в порядок три общественные территории, появилась первая в городе велодорожка, запущен светодинамический фонтан. В этом году благоустроят порядка восьмидесяти придомовых территорий, а также парк "Изумрудный" и Мизюлинскую рощу.

Вячеслав Франк отметил успешную реализацию проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Только в 2019 году в Барнауле отремонтировали 31 участок дорожного полотна, досрочно построили новый участок по улице Солнечная Поляна. В результате доля дорог, соответствующих нормативу, достигла почти 65 процентов. К 2024 году этот показатель необходимо довести до 85 процентов. В текущем году предстоит отремонтировать 31 объект, а также завершить реконструкцию участка улицы Попова и начать строительство нового участка по улице Сиреневой.

- Минувшей зимой из-за большого количества снега остро встал вопрос о закупке снегоуборочной техники, - отметил глава Барнаула. - Сегодня город обеспечен ею только на 52 процента, а износ имеющейся техники доходит до девяноста процентов. На обновление парка необходимо около полутора миллиарда рублей.

Улучшить демографию

Город - это прежде всего люди. В последнее время в Барнауле, как и во всей стране, складывается непростая демографическая ситуация. Однако в 2019 году численность населения стабилизировалась за счет миграции и роста рождаемости. Немаловажную роль в улучшении демографической ситуации играет решение социальных проблем горожан. На это направлены меры поддержки семей с детьми, введенные президентом, - увеличение размера материнского капитала, новые социальные выплаты.

Кроме того, в рамках нацпроектов "Демография" и "Образование" в Барнауле развернуто масштабное строительство социальных объектов. Готовится к открытию шесть новых детских садов и возводится еще три. Построена школа по улице Взлетной, завершается строительство школы по улице Шумакова. При софинансировании краевого бюджета в этом году сдадут пристройку на 400 ученических мест в селе Власиха.

- Одна из наших задач - создать горожанам всех возрастов комфортные условия для занятий спортом, - подчеркнул Вячеслав Франк. - В прошлом году в Барнауле было открыто четыре спортивных клуба, бассейновый комплекс в поселке Борзовая Заимка, летний бассейн в парке "Арлекино" и скалодром на стадионе "Лабиринт". В то же время у нас пока нет спортивного сооружения для людей с ограниченными возможностями здоровья. Решить эту проблему может строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни".

Особое внимание глава города уделил укреплению взаимодействия с гражданским обществом. С этой целью он предложил возродить работу коллегии с участием представителей общественности.

- Считаю, что этот совещательный орган нужен для принятия важных решений, касающихся развития города. Это один из инструментов открытости органов власти, который позволит получать информацию от населения и транслировать жителям решения, принятые администрацией города, - пояснил он.

По словам Вячеслава Франка, общественность вносит большой вклад в развитие Барнаула: только в прошлом году с ее участием проведено более двухсот мероприятий, реализовано около сотни проектов. Он отметил активность депутатов городской Думы в отстаивании интересов избирателей, значимость деятельности всех конфессий и национально-культурных объединений, Общественной палаты города и городского Совета женщин.

Органы территориального общественного самоуправления за тридцать лет своего существования наработали уникальный опыт реализации проектов по развитию территорий. Такой опыт "обратной связи" с жителями позволил городу вновь занять первое место в региональном этапе Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика".

Комментарий

Фото: Пресс-служба администрации г. Барнаула

Вячеслав Франк, глава Барнаула:

- 2020-й год для всех нас особенный. Это год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Поэтому мы поддерживаем предложение депутатов и общественности - ходатайствовать о присвоении Барнаулу почетного звания "Город трудовой доблести". Кроме того, нас ждут события большой социальной значимости - общероссийское голосование по вопросу изменений в Конституцию и перепись населения. И, конечно, празднование 290-летия образования Барнаула.

Наша с депутатами общая задача - работать на перспективу, привлекая на развитие города дополнительные финансовые средства из вышестоящих бюджетов, повышая эффективность бюджетных расходов, особенно на решение проблемных вопросов. И в этой работе для нас очень важна поддержка губернатора Алтайского края Виктора Томенко, эффективное взаимодействие с правительством региона, депутатским корпусом всех уровней и, конечно, с жителями города.

Работы хватает всем

Жители Барнаула получают достойную зарплату. Средняя заработная плата в столице Алтайского края в 2019 году достигла почти 38 тысяч рублей. По темпам роста оплаты труда - 109,3 процента - Барнаул занимает второе место среди областных и краевых центров Сибири после Кемерова. При этом в Барнауле самая низкая безработица среди столичных городов - 0,34 процента трудоспособного населения.