В Барнауле впервые поставили пьесу Макдонаха

В Барнауле накануне наступления "карантинного периода" для местных театров состоялась премьера спектакля по пьесе Мартина Макдонаха "Королева красоты из Линейна". Она получилась необычной сразу по нескольким причинам.

Раньше пьесы ирландского драматурга, известного еще и своими киносценариями (например, к картинам "Залечь на дно в Брюгге" и "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"), в краевом центре никто не ставил. У Макдонаха жесткий взгляд на мир. Пишет он с беспощадной и горькой правдивостью, но при этом с любовью к человеку и болью за него. А в барнаульских театрах основным трендом последнего десятилетия был "развлекаж": люди, приходя на спектакли, якобы должны отдыхать от проблем и вечных вопросов. А в пьесах Макдонаха, связанных с ирландской жизнью, можно найти немало параллелей с алтайскими реалиями. Например, с непрекращающимся оттоком населения на запад страны. Когда жители небольшого городишки Морин Фолан и Пато Дули говорят о близком Лондоне и грезят далеким Бостоном, у барнаульских зрителей сразу возникают ассоциации с Новосибирском и Москвой. Но есть и более глубокие параллели.

По словам известного алтайского театроведа Елены Кожевниковой, Макдонаха легко поставить мрачно и депрессивно и очень редко из его пьес подучается что-то светлое. Но барнаульскому режиссеру Татьяне Тимофеевой это сделать удалось.

- У нас по этому поводу был разговор с известным театральным режиссером Владимиром Золотарем, - вспоминает Елена Сергеевна. - Он сказал: "Макдонах - это хорошо, это ирландский Чехов". Вскоре я убедилась в его правоте, увидев "Королеву красоты" театра из Борисоглебска. Я смотрела широко открытыми глазами. И увидела параллели с чеховскими "Тремя сестрами". Спектакль Татьяны Тимофеевой получился про настоящую жизнь, которая ускользает от героев. Здесь нет надрыва, слез, лопнувших душевных жил, но есть много скрытого подтекста. Я очень рада за артистов, уловивших верные интонации, сумевших удержаться на грани нервного срыва. Никто ни них не орал и не бился в истерике, как это часто происходит во многих нынешних спектаклях. "Королева красоты" получилась очень скромной по выразительным средствам, но вместе с тем глубокой по смыслу. Здесь дочь и мать, несмотря ни на что, любят друг друга, хотя во многих других спектаклях они живут во взаимной ненависти.

В барнаульской постановке, которую можно назвать антрепризной, заняты артисты Молодежного театра - Любовь Хотиева, Юлия Юрьева, Евгений Быков и Владимир Кулигин.

- Макдонах - не мой драматург, - призналась в разговоре с "РГ" Юлия Юрьева, сыгравшая Морин Фолан. - Он провокационный, в его пьесах много черного юмора. Мы в "Королеве красоты" увидели повод поговорить о семьях, представляющих собой своеобразный женский клан. Такие семьи не редкость. А когда женщины остаются наедине друг с другом, то очень часто начинают выяснять, чье счастье важнее - старой беспомощной матери или одинокой и уже немолодой дочери. "Королева красоты из Линейна" - это поиски ответа на вопрос: до чего можно дойти для обретения личного счастья?

А поиски таковы, что в ход идут любые средства - кухонные склоки, чтение и уничтожение чужих писем, демонстрация посторонним документов из психбольницы и даже раскаленное на сковородке масло. Пьесы Макдонаха хороши еще и тем, что они всегда дают развилку для постановщиков. Татьяна Тимофеева вместе со своими артистами предложила иной, нежели у драматурга финал - более русский. По Макдонаху, Морин Фолан, убив мать, постепенно в нее же и превращается - то же кресло, те же привычки, те же провалы в памяти. А в барнаульском спектакле женщина, с огненной, по определению Юрьевой, психикой, собирает чемодан, покидает отчий дом и на вокзале бросается под поезд.

Кстати

Спектакль "Королева красоты из Линейна" был создан в рамках традиционного фестиваля "Рождение замысла", который организует Алтайское отделение СТД.