В Барнауле впервые поставили пьесу Макдонаха

Раньше пьесы ирландского драматурга, известного еще и своими киносценариями (например, к картинам "Залечь на дно в Брюгге" и "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"), в краевом центре никто не ставил. У Макдонаха жесткий взгляд на мир. Пишет он с беспощадной и горькой правдивостью, но при этом с любовью к человеку и болью за него. А в барнаульских театрах основным трендом последнего десятилетия был "развлекаж": люди, приходя на спектакли, якобы должны отдыхать от проблем и вечных вопросов. А в пьесах Макдонаха, связанных с ирландской жизнью, можно найти немало параллелей с алтайскими реалиями. Например, с непрекращающимся оттоком населения на запад страны. Когда жители небольшого городишки Морин Фолан и Пато Дули говорят о близком Лондоне и грезят далеким Бостоном, у барнаульских зрителей сразу возникают ассоциации с Новосибирском и Москвой. Но есть и более глубокие параллели.
По словам известного алтайского театроведа Елены Кожевниковой, Макдонаха легко поставить мрачно и депрессивно и очень редко из его пьес подучается что-то светлое. Но барнаульскому режиссеру Татьяне Тимофеевой это сделать удалось.
- У нас по этому поводу был разговор с известным театральным режиссером Владимиром Золотарем, - вспоминает Елена Сергеевна. - Он сказал: "Макдонах - это хорошо, это ирландский Чехов". Вскоре я убедилась в его правоте, увидев "Королеву красоты" театра из Борисоглебска. Я смотрела широко открытыми глазами. И увидела параллели с чеховскими "Тремя сестрами". Спектакль Татьяны Тимофеевой получился про настоящую жизнь, которая ускользает от героев. Здесь нет надрыва, слез, лопнувших душевных жил, но есть много скрытого подтекста. Я очень рада за артистов, уловивших верные интонации, сумевших удержаться на грани нервного срыва. Никто ни них не орал и не бился в истерике, как это часто происходит во многих нынешних спектаклях. "Королева красоты" получилась очень скромной по выразительным средствам, но вместе с тем глубокой по смыслу. Здесь дочь и мать, несмотря ни на что, любят друг друга, хотя во многих других спектаклях они живут во взаимной ненависти.
В барнаульской постановке, которую можно назвать антрепризной, заняты артисты Молодежного театра - Любовь Хотиева, Юлия Юрьева, Евгений Быков и Владимир Кулигин.
- Макдонах - не мой драматург, - призналась в разговоре с "РГ" Юлия Юрьева, сыгравшая Морин Фолан. - Он провокационный, в его пьесах много черного юмора. Мы в "Королеве красоты" увидели повод поговорить о семьях, представляющих собой своеобразный женский клан. Такие семьи не редкость. А когда женщины остаются наедине друг с другом, то очень часто начинают выяснять, чье счастье важнее - старой беспомощной матери или одинокой и уже немолодой дочери. "Королева красоты из Линейна" - это поиски ответа на вопрос: до чего можно дойти для обретения личного счастья?
А поиски таковы, что в ход идут любые средства - кухонные склоки, чтение и уничтожение чужих писем, демонстрация посторонним документов из психбольницы и даже раскаленное на сковородке масло. Пьесы Макдонаха хороши еще и тем, что они всегда дают развилку для постановщиков. Татьяна Тимофеева вместе со своими артистами предложила иной, нежели у драматурга финал - более русский. По Макдонаху, Морин Фолан, убив мать, постепенно в нее же и превращается - то же кресло, те же привычки, те же провалы в памяти. А в барнаульском спектакле женщина, с огненной, по определению Юрьевой, психикой, собирает чемодан, покидает отчий дом и на вокзале бросается под поезд.
Кстати
Спектакль "Королева красоты из Линейна" был создан в рамках традиционного фестиваля "Рождение замысла", который организует Алтайское отделение СТД.