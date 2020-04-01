В Барнауле впервые поставили пьесу Макдонаха

Новости

В Бурятии подтверждено еще шесть случаев заболевания COVID-19 06:05
Жителей Сахалинской области обязали изолироваться из-за коронавируса 06:04
Во Владивосток из Москвы приехали граждане КНР для эвакуации на родину 05:30
Борт ВКС России с медоборудованием вылетел в США 05:25
Число зараженных коронавирусом в Хабаровском крае увеличилось до восьми 04:59
В Октябрьском районе ЕАО ввели карантин из-за коронавируса 04:55
Коронавирус внес коррективы в работу Государственной думы 04:40
Во Владивостоке санаторий превратили в обсерватор 04:34
Генконсульство помогло застрявшим в Нью-Йорке россиянам 04:10
Доля фальсификата на рынке осетровых достигает 40% 04:00
В Армении из-за коронавируса остановился общественный транспорт 03:08
Апрель не обойдется без морозов 03:02
В США за сутки жертвами коронавируса стали 770 человек 02:25
Трамп предупредил американцев о предстоящих трудных неделях 01:56
ВОЗ оценила действия России по борьбе с коронавирусом 01:40
"Иннопром" перенесен на июль 2021 года 31.03.2020
Гарантии по зарплатам для врачей и учителей хотят внести в Трудовой кодекс 31.03.2020
В Саратовской области из-за коронавируса ввели пропуска 31.03.2020
СМИ: В Сирии средства ПВО отразили ракетную атаку Израиля 31.03.2020
В Перми скончался пациент с коронавирусом 31.03.2020
В Нью-Йорке из-за угрозы коронавируса освободят 900 заключенных 31.03.2020
Спасатели освободили медиков и пациента из запертой квартиры в Москве 31.03.2020
За первоапрельские шутки о коронавирусе в Таиланде обещают тюремный срок 31.03.2020
В Сети появились фотографии новой формы сборной России по футболу 31.03.2020
Футболисты "Динамо" оказали помощь больнице в Коммунарке 31.03.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19
Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19
Режим самоизоляции в Москве: ответы на главные вопросы
Режим самоизоляции в Москве: ответы на главные вопросы
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
01.04.2020 04:36
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Королева с огненной психикой

В Барнауле впервые поставили пьесу Макдонаха
Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 70(8124)
В Барнауле накануне наступления "карантинного периода" для местных театров состоялась премьера спектакля по пьесе Мартина Макдонаха "Королева красоты из Линейна". Она получилась необычной сразу по нескольким причинам.
Королеву красоты из провинциального ирландского городка убедительно сыграла Юлия Юрьева. Фото: Евгений Налимов Королеву красоты из провинциального ирландского городка убедительно сыграла Юлия Юрьева. Фото: Евгений Налимов
Королеву красоты из провинциального ирландского городка убедительно сыграла Юлия Юрьева. Фото: Евгений Налимов

Раньше пьесы ирландского драматурга, известного еще и своими киносценариями (например, к картинам "Залечь на дно в Брюгге" и "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"), в краевом центре никто не ставил. У Макдонаха жесткий взгляд на мир. Пишет он с беспощадной и горькой правдивостью, но при этом с любовью к человеку и болью за него. А в барнаульских театрах основным трендом последнего десятилетия был "развлекаж": люди, приходя на спектакли, якобы должны отдыхать от проблем и вечных вопросов. А в пьесах Макдонаха, связанных с ирландской жизнью, можно найти немало параллелей с алтайскими реалиями. Например, с непрекращающимся оттоком населения на запад страны. Когда жители небольшого городишки Морин Фолан и Пато Дули говорят о близком Лондоне и грезят далеким Бостоном, у барнаульских зрителей сразу возникают ассоциации с Новосибирском и Москвой. Но есть и более глубокие параллели.

Фото: theatreday.culture.ru
Всероссийская акция "День театра" собрала 2 миллиона зрителей

По словам известного алтайского театроведа Елены Кожевниковой, Макдонаха легко поставить мрачно и депрессивно и очень редко из его пьес подучается что-то светлое. Но барнаульскому режиссеру Татьяне Тимофеевой это сделать удалось.

- У нас по этому поводу был разговор с известным театральным режиссером Владимиром Золотарем, - вспоминает Елена Сергеевна. - Он сказал: "Макдонах - это хорошо, это ирландский Чехов". Вскоре я убедилась в его правоте, увидев "Королеву красоты" театра из Борисоглебска. Я смотрела широко открытыми глазами. И увидела параллели с чеховскими "Тремя сестрами". Спектакль Татьяны Тимофеевой получился про настоящую жизнь, которая ускользает от героев. Здесь нет надрыва, слез, лопнувших душевных жил, но есть много скрытого подтекста. Я очень рада за артистов, уловивших верные интонации, сумевших удержаться на грани нервного срыва. Никто ни них не орал и не бился в истерике, как это часто происходит во многих нынешних спектаклях. "Королева красоты" получилась очень скромной по выразительным средствам, но вместе с тем глубокой по смыслу. Здесь дочь и мать, несмотря ни на что, любят друг друга, хотя во многих других спектаклях они живут во взаимной ненависти.

В барнаульской постановке, которую можно назвать антрепризной, заняты артисты Молодежного театра - Любовь Хотиева, Юлия Юрьева, Евгений Быков и Владимир Кулигин.

- Макдонах - не мой драматург, - призналась в разговоре с "РГ" Юлия Юрьева, сыгравшая Морин Фолан. - Он провокационный, в его пьесах много черного юмора. Мы в "Королеве красоты" увидели повод поговорить о семьях, представляющих собой своеобразный женский клан. Такие семьи не редкость. А когда женщины остаются наедине друг с другом, то очень часто начинают выяснять, чье счастье важнее - старой беспомощной матери или одинокой и уже немолодой дочери. "Королева красоты из Линейна" - это поиски ответа на вопрос: до чего можно дойти для обретения личного счастья?

А поиски таковы, что в ход идут любые средства - кухонные склоки, чтение и уничтожение чужих писем, демонстрация посторонним документов из психбольницы и даже раскаленное на сковородке масло. Пьесы Макдонаха хороши еще и тем, что они всегда дают развилку для постановщиков. Татьяна Тимофеева вместе со своими артистами предложила иной, нежели у драматурга финал - более русский. По Макдонаху, Морин Фолан, убив мать, постепенно в нее же и превращается - то же кресло, те же привычки, те же провалы в памяти. А в барнаульском спектакле женщина, с огненной, по определению Юрьевой, психикой, собирает чемодан, покидает отчий дом и на вокзале бросается под поезд.

Кстати

Спектакль "Королева красоты из Линейна" был создан в рамках традиционного фестиваля "Рождение замысла", который организует Алтайское отделение СТД.

Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Барнаул

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин подал декларацию о доходах за 2019 год
Борт ВКС России с медоборудованием вылетел в США
ВОЗ оценила действия России по борьбе с коронавирусом
Пятеро скончавшихся с коронавирусом в Москве имели другие заболевания
Депутаты Мосгордумы предложили штрафовать за нарушение самоизоляции
Чем удивит зрителей онлайн-марафон "Русских сезонов"
Как жить театрам, если зрители самоизолируются