В Красноярске женщина с ребенком пострадали в ДТП со "скорой"

В Красноярске автомобиль скорой помощи столкнулся с несколькими машинами. Об этом со ссылкой на областное МВД сообщает ТАСС.

По предварительной информации, скорая помощь ехала по улице 9 Мая с выключенными проблесковыми маячками. В это время микроавтобус не уступил ей дорогу, и они столкнулись.

Скорая после этого въехала еще в один автомобиль и опрокинулась. В ней были медики и мать с ребенком. Последних госпитализировали.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняются обстоятельства аварии.