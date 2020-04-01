В Кузбассе готовят меры поддержки для медиков и медучреждений, оказывающих помощь больным коронавирусом.

Как уточнил министр здравоохранения региона Михаил Малин, разрабатывается механизм финансового стимулирования сотрудников инфекционных больниц, а также организаций, которые будут привлекаться к процессу оказания помощи в случае необходимости. Так, например, для приема пациентов с коронавирусной инфекцией уже перепрофилируют областной перинатальный центр в Кемерове и родильный дом N 5 в Новокузнецке. Как уверяют чиновники, проблем это не создаст - с потоком рожениц справятся другие медучреждения региона.

В региональных структурах Фонда обязательного медицинского страхования рассматривается возможность компенсации финансовых потерь лечебным учреждениям, задействованным в борьбе с новой инфекцией. В первую очередь речь идет об областной клинической инфекционной больнице. Там в изолированном корпусе сейчас находятся двое больных, а еще восемнадцать госпитализированы с подозрением на вирус COVID-19.

- Мы полностью пересмотрели расстановку кадров с учетом возникающих рисков, создали людям необходимые бытовые условия, составили график работы, - уточнила главврач больницы Светлана Кудашова. - Весь медицинский персонал, который сегодня фактически живет в спецстационаре, после двух недель "вахты" уходит на двухнедельную же изоляцию. Недостатка в специалистах нет, если понадобится, будем привлекать со стороны.

В регионе данные обо всех медработниках (в том числе анестезиологах-реаниматологах), включая работоспособных пенсионеров, занесли в федеральный регистр. По словам Михаила Малина, уже сформированы медбригады из расчета по одной на каждые шесть обслуживаемых коек. К работе они приступят сразу, как только возникнет необходимость. Ведется и регистр наблюдаемых в связи с новой инфекцией возможных пациентов. Сейчас таких уже около тысячи. Обследованных - еще больше. Всех прибывающих чартерными авиарейсами из Таиланда и Вьетнама встречают в аэропорту сотрудники Роспотребнадзора, а муниципалитетам поручено организовать для этих пассажиров спецтранспорт до места жительства.