Очередная 53-я сессия Законодательного собрания Новосибирской области проходила в условиях ограничений, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

Переходим на "удаленку"

Как отметил председатель заксобрания Андрей Шимкив, все меры, принимаемые для защиты населения, продуманы и должны дать положительный результат.

В региональном парламенте с 28 марта по 5 апреля объявлены нерабочие дни с сохранением заработной платы сотрудникам.

- На своих рабочих местах будут только те, кто не может выполнять профессиональные обязанности, находясь дома. Всем сотрудникам и депутатам старше 65 лет, а также тем, у кого есть хронические заболевания, рекомендовано не покидать квартиры. На входе в здание областного парламента у всех посетителей замеряют температуру. Мы должны ответственно относиться к собственному здоровью, а также заботиться о безопасности своих близких и окружающих, - сообщил о принятых мерах Андрей Шимкив.

Учитывая сложившиеся обстоятельства, спикер предложил рассмотреть вопросы без задержек и промедлений. Однако на качестве обсуждения и принятии решений это никак не отразилось. Надо сказать, что повестка носила в основном социальный характер. Депутаты обсуждали дополнительные меры социальной поддержки семей с детьми, а также изменения в статью 9.2 областного закона "Об опеке и попечительстве в Новосибирской области". Кроме того, депутаты рассмотрели план реализации наказов избирателей на 2020 год.

Родители получат выплаты

Сразу в двух чтениях на сессии приняли областной закон, усиливающий поддержку семей, в которых растут дети. Как отметил председатель комитета заксобрания по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игорь Гришунин, это очень важный для региона нормативный акт, согласно которому одному из родителей будет предоставлено право получать ежемесячную выплату. Это мера распространяется на граждан, имеющих ребенка в возрасте от трех до семи лет.

Он пояснил, что выплата определена размере пятидесяти процентов величины прожиточного минимума для детей, установленного в Новосибирской области. Таким образом, пособие составит 6 018 руб-лей. Его могут получить семьи, где размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума (в 2020 году - 11 738 рублей).

Ожидается, что выплаты новосибирские родители будут получать на 38 782 ребенка. На реализацию мер потребуется около 2,2 миллиарда рублей, из которых 639 миллионов рублей выделит областной бюджет.

Игорь Гришунин отметил, что данная мера поддержки носит регрессный характер, то есть выплаты будут начислены, считая с 1 января 2020-го. Заявления от граждан принимаются с 1 июня текущего года.

Наказы подросли в цене

О плане реализации наказов избирателей на 2020 год депутатам доложил исполняющий обязанности министра экономического развития региона Лев Решетников.

По его словам, всего планируется исполнить 603 наказа избирателей. В денежном выражении это составит 8,57 миллиарда рублей. Ранее в проекте плана были заложены меньшие цифры - 482 наказа на общую сумму в 6,67 миллиарда рублей.

В числе наиболее финансово затратных отраслей - образование (на выполнение наказов в этой сфере требуется 2,65 миллиарда рублей), дорожная инфраструктура (2,64 миллиарда), здравоохранение (1,22 миллиарда), ЖКХ (876 миллионов рублей).

В этом году планируется открыть новые школы (на 1 100 мест каждая) в рабочем поселке Краснообск и в микрорайоне Южный города Бердска. Кроме того, будут построены здания для учреждений среднего образования в селе Шайдурово Сузунского района, в селе Каменка Новосибирского района и Верх-Тула Новосибирского района. Будут открыты детские сады в селе Марусино Новосибирского района и в микрорайоне Родники Калининского района Новосибирска. Детские сады-ясли начнут работать в городах Чулым и Обь, в Военном городке в Новосибирске.

Как сообщил Лев Решетников, в регионе появятся новые объекты здравоохранения. Речь идет о строительстве больницы в рабочем поселке Дорогино Черепановского района, реанимационно-операционного блока в Сузунской ЦРБ. В селе Верх-Тула Новосибирского района будет открыта врачебная амбулатория с подстанцией скорой помощи, в Заельцовском районе Новосибирска - поликлиника на улице Кубовой. В Маслянинском районе намечена реконструкция Центральной районной больницы. Всего запланировано возведение 32 новых объектов. Только на строительство ФАПов в районах области будет направлено 264 миллиона рублей.

Председатель комитета заксобрания по транспортной, промышленной и информационной политике Федор Николаев отметил, что в список наказов были внесены изменения. Так, после обсуждения вопросов на комиссиях в план добавлено еще двенадцать наказов, которых ранее не было: например, ремонт кровли в школах, покупка медоборудования для ФАПов.

Заместитель председателя заксобрания Андрей Панферов напомнил, что он вместе депутатом Александром Семенюком представляет в региональном парламенте наиболее отдаленные районы. Для жителей этих территорий очень важно состояние дорог, а оно далеко от идеального. На эти проблемы нужно обратить особое внимание.

- Я считаю, что план выполнения наказов на текущий год нуждается в определенной корректировке. Особого внимания заслуживают наказы от избирателей Чановского, Венгеровского и Кыштовского районов, - подчеркнул Андрей Панферов.

Завершая работу сессии, председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив поблагодарил коллег и правительство региона за совместную работу над планом наказов. Спикер отметил хорошую проработанность множества вопросов, рассмотренных на заседаниях комиссий регионального парламента.

Комментарий

Фото: Татьяна Кравченко

Андрей Шимкив, председатель Законодательного собрания Новосибирской области:

- Если что-то из требований избирателей сегодня не нашло отражения в наказах, то у нас есть так называемый "лист ожидания". И я уверен, что в текущем избирательном году новые наказы будут приняты к исполнению. Хочу обратить внимание на то, что многие вопросы сначала не были включены в наказы - например, замена окон в школах. И мы, и избиратели надеялись, что по ним будет отдельная госпрограмма, но в итоге и программы нет, и в наказах не учтено. Сейчас эти моменты мы доработаем, и, думаю, на 2021 год все будет определено как следует.

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