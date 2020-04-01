В Омске зафиксировано пять новых случаев коронавируса

В Омской области растет число граждан, инфицированных коронавирусом. По последним данным регионального минздрава, список подтвержденных носителей COVID-19 пополнился еще пятью омичами. Власти ввели в регионе особый режим изоляции.

- В настоящее время в общей сложности восемь человек из числа госпитализированных в больницу имени Далматова имеют положительные пробы на коронавирус. Один из них находится в тяжелом состоянии. Сегодня врачи соберутся на специальный консилиум для формирования специального плана его лечения, - пояснили "РГ" в минздраве.

По данным источника, все остальные пациенты в удовлетворительном состоянии или вообще без клинических проявлений заболевания.

- Под наблюдением на дому находятся 7218 омичей, 25 человек - в стационаре с признаками ОРВИ. Еще 2185 граждан сняты с карантина, - сообщает региональный минздрав.

Между тем

С 1 апреля в Омской области введен особый режим изоляции. Соответствующее решение штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Омской области принял вчера поздно вечером. К жителям с подробным разъяснением нового регламента уже обратился губернатор Омской области Александр Бурков.