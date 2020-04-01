Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области выступили с предложением - внести изменения в федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)". Благодаря этому, считают законодатели, поставщики товаров и продукции будут защищены в случае банкротства ретейлеров.

Ирина Диденко: Законодательство о банкротстве необходимо изменить, чтобы не допустить подобных ситуаций в будущем. Фото: Татьяна Кравченко

На 53-й сессии регионального парламента по данному вопросу выступила руководитель рабочей группы, заместитель председателя комитета заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Ирина Диденко.

- В Законодательное собрание поступило обращение от новосибирских предприятий, которые поставляли товары в торговую сеть "Холидей". Компании попали в безвыходную ситуацию в связи с банкротством одного из крупнейших новосибирских ретейлеров, - сообщила Ирина Диденко. - Это первый столь масштабный случай банкротства торговой сети на территории нашей страны.

Речь идет о почти двухстах предприятиях из Новосибирской, Омской, Томской областей, Алтайского края и других регионов, в которых трудится шестнадцать тысяч человек. По сути, они оказались заложниками ситуации. Сельхозпроизводители, малый и средний бизнес, фермеры, промышленные предприятия, получили оплату за поставленный и реализованный еще в 2017-2019 годах товар. А теперь в рамках дела о банкротстве компании "Холидей" вынуждены возвращать эти честно заработанные деньги для оплаты долгов, накопленных ретейлером. Таково требование конкурсного управляющего, с которым он обратился в Арбитражный суд Новосибирской области.

- Арбитражный суд вынес решение в пользу конкурсного управляющего. Сейчас дело рассматривается во второй инстанции. Удовлетворение этих требований повлечет за собой ухудшение финансового положения предприятий и их работников, - пояснила Ирина Диденко.

Депутат отметила, что по поручению спикера заксобрания Андрея Шимкива была создана рабочая группа, которая тщательно разбиралась в данной проблеме. Участие в обсуждении приняли уполномоченный по правам предпринимателей в Новосибирской области, представители правительства области и бизнеса, депутаты.

По итогам заседаний рабочей группы принято решение - обратиться к председателю правительства РФ, председателю Госдумы Федерального Собрания с предложением внести изменения в федеральный закон № 127-ФЗ от 26 октября 2002 года "О несостоятельности (банкротстве)". Депутаты единогласно поддержали эту инициативу.

Руководитель рабочей группы отметила, что особенности процедуры банкротства прописаны для банков, застройщиков, стратегических предприятий. То же самое должно быть сделано и в отношении крупных торговых сетей.

- Федеральное законодательство необходимо изменить, чтобы не допустить подобных ситуаций в будущем, когда в рамках банкротства одного юридического лица интересы должника и его отдельных кредиторов дестабилизируют финансовое положение многочисленных добросовестных поставщиков - товаропроизводителей. Это негативно отражается на экономической и социальной стабильности в целом и на продовольственной безопасности региона, - подчеркнула Ирина Диденко.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области Николай Мамулат добавил, что инициативу новосибирцев готовы поддержать в других регионах.

Между тем

Сессия заксобрания Новосибирской области заслушала отчет временно исполняющего обязанности начальника ГУ МВД РФ по Новосибирской области Кирилла Травина за 2019 год. В прошедшем году в регионе было зарегистрировано 50,2 тысячи преступлений. Более половины - противоправные деяния против собственности. При этом сократилось число квартирных краж и краж автотранспорта, но возросло число мошенничеств в сфере ИТ-технологий. Парламентарии обратили внимание правоохранителей на проблему нелегальной торговли алкоголем - в частности, в сельской местности. А первый вице-спикер заксобрания Андрей Панферов выразил обеспокоенность ростом популярности молодежных криминальных группировок.