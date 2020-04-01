Аксана Миронова приехала работать в деревню, где до нее четырнадцать лет не было медика

В прошлом году в села и небольшие населенные пункты Ленинградской области пришли работать почти 250 медиков - 186 врачей и 58 фельдшеров. Одна из них - Аксана Миронова, которая переехала в деревню Мины Гатчинского района из Хакасии.

- У меня нет своих детей, а у сестры есть дочка, которая училась в Петербурге и после окончания университета уезжать из города не захотела, - рассказывает фельдшер. - Поближе к ней сначала перебралась сестра, а потом и я не захотела оставаться в Хакасии одна.

Приняв решение о переезде, 47-летняя Аксана стала искать подходящий вариант. Когда-то она закончила Минусинское медицинское училище по специальности "фельдшер", но долгое время работала медсестрой, поэтому специализацию пришлось подтверждать.

В Гатчинском районе ей смогли предложить только комнату в двухкомнатной коммуналке, и то не сразу. Сначала жилье пришлось снимать. Аксану не смущает даже то, что на работу в Мины приходится ездить на автобусе из Вырицы. Семь минут - и на месте.

Хотя проблема транспорта стоит для нее очень остро. В зоне ответственности фельдшера Мироновой 11 населенных пунктов, в которых проживает 1560 человек. Ежедневно на прием приходят до трех десятков пациентов, а еще фельдшер на передвижной лаборатории ведет выездной прием. Приезжает в деревню оборудованный автомобиль, встает в определенном месте, и начинается: у кого давление, у кого температура, а кому и просто поговорить… В графике на месяц обычно четыре таких выезда, хотя не факт, что погода и дороги позволят попасть везде.

- Мне кажется, что всем медработникам нужно обеспечивать проездной за счет бюджета, - рассуждает фельдшер. - Иначе мы вынуждены или подгадывать к служебному транспорту, или ездить за свои. Но мне проезд по служебной надобности - например, отвезти отчет в Гатчинскую больницу, обойдется в 180 рублей в одну сторону.

Еще одна трата Мироновой - интернет. В новом ФАПе, который был построен в конце 2018 года, до сих пор нет выхода в Сеть. Поэтому Аксана сменила тариф своего собственного смартфона на безлимитный, а это 780 рублей вместо 300, которые она тратила раньше. Зато на рабочем месте есть возможность снять электрокардиограмму и передать ее в кардиоцентр Гатчинской больницы.

Также ФАП оборудован аппаратом экспресс-измерения уровня глюкозы в крови, а на случай неотложных реанимационных мероприятий есть дефибриллятор. Для хранения препаратов - современные медицинские холодильники. Можно сдать анализы, пройти диспансеризацию, обустроены смотровой и процедурный кабинеты, где по графику будут вести выездной прием специалисты Вырицкой и Гатчинской больниц, в том числе гинеколог.

Квартирный обход - еще одна обязанность фельдшера. Но к некоторым своим пациентам она заходит, не только когда есть вызов или плановый визит. После переезда ей очень помогали "девочки" из местного Совета ветеранов: рассказывали не только, у кого что болит, но и как добраться до тех, кому требуется повышенное внимание.

- У нас 14 лет не было своего медика, - отмечает Нина Сойкина, которая в войну прошла концлагерь, а в Минах полжизни проработала почтальоном. В ФАПе она была один раз, сделала прививку от гриппа. Большая часть лечения - на дому. Поэтому фельдшер ставит ее в известность, что через несколько дней с помощью социального такси отправит "делегацию" на флюорографию в Вырицкую поликлинику. В такси шесть мест, два займут сопровождающие соцработник и сама Аксана, четыре - для пациентов.

Но внимания требуют не только люди, но и документы. Фельдшер заводит амбулаторные карты, выписывает назначения, проводит диспансеризацию и профилактическую работу.

А с весны начнется еще и работа на земле: от переехавших соседей Мироновой достался небольшой огородик. Деньги, полученные в рамках социальной поддержки по проекту "Земский доктор", она не тратит и в будущем планирует вложить в собственное жилье. А еще Аксана Юрьевна поблагодарила корреспондента "СОЮЗа" за то, что мы напомнили: сельским медикам в Ленинградской области полагается ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату ЖКХ, на коммерческий наем жилья и предоставление жилья из муниципального жилого фонда. Сначала ей было некогда заниматься оформлением бумаг, потом забыла - но теперь обязательно все сделает.

Арифметика Аксаны Мироновой

Доходы:

Заработная плата - 31 тысяча рублей в месяц (до вычета налогов)

Выплата по программе "Земский доктор" - 500 тысяч рублей

Расходы:

Квартплата - 2800

Мобильная связь - 780 рублей

Питание - около пяти тысяч рублей

Прочие бытовые расходы - примерно 2000 рублей