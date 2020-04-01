Жителя Бердска оштрафовали на 500 рублей за нарушение самоизоляции

Первый случай административного штрафа за нарушение режима изоляции для профилактики распространения коронавируса зафиксирован в Новосибирской области. Как сообщили в пресс-службе Бердского городского суда, сумма взыскания составила 500 рублей.

Штраф наложен по решению мирового судьи согласно санкциям административной статьи о неповиновении законному распоряжению или требованию работника органов, осуществляющих государственный надзор. Пока что постановление суда в законную силу не вступило и может быть оспорено.

Как следует из материалов дела, бердчанин вернулся в Сибирь из Казахстана 21 марта и с того самого дня должен был находиться в условиях домашней изоляции по месту жительства. Однако он нарушил это требование и перемещался по городу.