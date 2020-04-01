На Ставрополье ищут продавцов "чудо-таблеток" от коронавируса

В Ставропольском крае правоохранители проверят информацию о неких "чудо-витаминах", которые якобы помогают защититься от коронавируса COVID-19. Об этом в среду сообщили в краевом управлении МВД России.

Ранее в подъездах многоквартирных домов в Ставрополе жильцы обнаружили объявления о продаже комплексов витаминов, которые помогают для профилактики коронавируса. Там же был указан и номер телефона, позвонив по которому, потенциальные покупатели могли бы сделать заказ.

На это отреагировал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, который назвал рекламное объявление ложью, и призвал население быть ответственными и внимательными.

- Надеюсь, что все понимают - это обман. В лучшем случае это будут пустышки. А в худшем - таблетки, которые вам предложат, еще и навредят, - написал он на своей странице в Instagram.

С его выводами согласны и в полиции. Там заявили, что сейчас разыскивают тех, кто продавал чудо-таблетки. А также напомнили, что приобретать медикаменты необходимо в аптеках и доверять свое здоровье квалифицированным медицинским работникам.