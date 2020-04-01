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01.04.2020 10:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Разве это карантин?

Текст: Тимур Алиев
Российская газета - Неделя - Юг России № 70(8124)
Минздрав Дагестана начал проверку жалобы махачкалинки, которая, приехав из Италии, добровольно самоизолировалась, но при обращении в поликлинику ей предложили самостоятельно прийти в медучреждение и сдать все анализы. После жалобы в Минздрав РФ врачи пришли домой, но упрекнули девушку, что не стоило жаловаться и поднимать лишний шум.

22-летняя блогер из Махачкалы Камилла рассказала "РГ", как, вернувшись из отпуска, в первую очередь позвонила в поликлинику и сообщила о ситуации. Там ее выслушали, спросили, как зовут, и повесили трубку. Спустя полчаса ей перезвонили и потребовали срочно посетить поликлинику и сдать анализы.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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"Я ответила, что по закону не имею права выходить из дома и должна оставаться на карантине. Но врач начала спорить со мной", - говорит Камилла.

После третьего звонка девушку попросили отправить фото паспорта и медицинского полиса и разрешили остаться дома. Но никто из медиков к ней так и не пришел. Ситуация изменилась после обращения в Минздрав России.

"Пришла медсестра и взяла кровь. Потом пришел доктор. Вместо того чтобы принести извинения за свою ошибку, врач пожурил меня за то, что "стучать" некрасиво", - говорит девушка.

В минздраве Дагестана отметили, что с работниками поликлиники проведена разъяснительная работа. Как пояснили в ведомстве, многие врачи еще не привыкли к новым условиям в связи с эпидемией коронавируса.

Что касается самой болезни, то пока в республике нет зарегистрированных случаев заболевания COVID-19. Но на двухнедельном карантине находятся около пятисот человек, которые прибыли из эпидемиологически неблагополучных регионов и стран.

Фото: Пресс-служба МВД РФ по Астраханской области
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В пресс-службе минздрава РД добавили, что у медиков в наличии имеется необходимое оборудование, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких, также ведутся поставки в регион средств защиты и медикаментов.

"Призываем людей, вернувшихся оттуда, где были зарегистрированы случаи коронавируса, проявить сознательность и ответственность. Нужно соблюдать режим самоизоляции, ни в коем случае не выходить из дома и ни с кем не контактировать. Если такой возможности нет, сообщите об этом на горячую линию Роспотребнадзора или минздрава РД", - говорится в обращении министерства здравоохранения республики.

Контакт

"Горячая линия" минздрава РД по вопросам профилактики и раннего выявления коронавируса: 8 (8722) 67-15-99. Горячая линия Роспотребнадзора Дагестана: 8 (8722) 69-19-52.

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