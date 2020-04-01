Новости

Старую "Волгу" из такси продают за очень большие деньги 10:32
Аргентинцы потребовали снизить зарплаты чиновникам и парламентариям 10:32
ФСИН увеличит производство дезинфекторов 10:29
Половина газет Австралии из-за COVID-19 отказались от печатных версий 10:27
Жителям Подмосковья, потерявшим работу, начали выплачивать компенсацию 10:26
Под Кировом автомобиль столкнулся с поездом 10:26
В Подмосковье разбойник забрал из банка 300 тысяч рублей 10:25
В Крыму со 2 апреля введут режим карантина 10:21
В Прикамье сотрудниц банка заподозрили в хищении денег у пенсионеров 10:14
Южноуральцам разъяснили, когда они смогут выходить из дома 10:13
Летние веранды в Москве откроют не раньше 15 июня 10:12
У всех въезжающих в уральский город Серов начали проверять температуру 10:09
В Петербурге возбудили два новых дела за нарушение режима изоляции 10:06
Hubble обнаружил недостающее звено в эволюции черных дыр 10:05
Не первоапрельская шутка: АвтоВАЗ поднял цены на все Lada 10:03
В Приморье пришла стартовая платформа космодрома "Морской старт" 10:00
Какие онлайн-музеи стоит посетить на карантине 09:52
Саудовская Аравия и ОАЭ пытаются сократить расходы 09:52
В Москве открыт роддом для беременных с подозрением на коронавирус 09:51
Роскачество дало советы, как сохранить спокойствие во время карантина 09:43
Количество выздоровевших от коронавируса в Москве увеличилось до 115 человек 09:40
В Гонконге три человека приговорены к заключению за нарушение карантина 09:37
Ученые прогнозируют до 240 тысяч жертв COVID-2019 в США 09:32
Тюрьмы США будут изолировать заключенных в камерах на две недели 09:24
13-летний подросток умер в Лондоне от коронавируса 09:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в апреле
Что изменится в жизни россиян в апреле
Как в самоизоляции сохранить любовь и крепкие нервы
Как в самоизоляции сохранить любовь и крепкие нервы
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
01.04.2020 10:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Привидения крепости Нарын-Кала

В Дербентском музее-заповеднике прятались "мертвые души"
Текст: Тимур Алиев
Российская газета - Неделя - Юг России № 70(8124)
Новое руководство Дербентского музея-заповедника после ревизии выявило некоторые странности. Там обнаружились получавшие зарплату "мертвые души", исчезла часть ценных артефактов, а в самой древней крепости открыли торговые лавки.
Крепость Нарын-Кала - настоящая туристическая жемчужина Дагестана. Фото: Марк Редькин/РИА Новости Крепость Нарын-Кала - настоящая туристическая жемчужина Дагестана. Фото: Марк Редькин/РИА Новости
Крепость Нарын-Кала - настоящая туристическая жемчужина Дагестана. Фото: Марк Редькин/РИА Новости

Сейчас на месте работают правоохранители, которые подсчитают нанесенный музею ущерб.

Дербентский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник является крупнейшим культурным объектом республики. Его площадь составляет более шести тысяч квадратных метров, в штате музея - 127 сотрудников.

Фото: Zoriah/ flickr.com
Под Дербентом раскопали древний город

Работающий с начала марта руководителем музея Виктор Чесноков рассказал "РГ", что после его вступления в должность была проведена проверка наличия и учета предметов музейного фонда, инвентаризация имущества и оценка технического состояния помещений. Как показали первые результаты ревизии, многие помещения музея находятся в запущенном состоянии, а некоторые сотрудники получали зарплату, но на работе не появлялись.

Мэр Дербента Хизри Абакаров, в свою очередь, отметил, что по результатам первичной проверки в бухгалтерии не оказалось и договоров с предпринимателями на работу коммерческих объектов в крепости Нарын-Кала.

- Единственный договор нашелся у фирмы, которая торговала сувенирной продукцией в разных точках крепости, правда, плата за это составляла всего пять тысяч рублей в месяц, - рассказал градоначальник.

Фото: Николай Грищенко/РГ
На Дону рассекречены документы об убийстве 72 пионеров в 1943 году

Кроме того, прежнее руководство закрывало глаза на мусорные свалки в непосредственной близости от древней крепости. Вокруг цитадели шло строительство различных объектов, в том числе торговых.

Вопросы у проверяющих вызвало отсутствие в музейных фондах некоторых артефактов. Окончательная оценка будет дана после ревизии.

Бывший руководитель музея, к которому возникло немало вопросов, сейчас, по информации "РГ", находится за границей.

- Наша цель - сделать Дербент туристическим городом, чтобы его жители могли зарабатывать, так как с развитием этой сферы появятся новые рабочие места, - отметил мэр города. - Для этого мы намерены навести в главном музее полный порядок.

Происшествия Правосудие Следствие Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Количество выздоровевших от коронавируса в Москве увеличилось до 115 человек
Курс доллара превысил 79 рублей
Самолет ВКС России с медицинским оборудованием вылетел в США
Российские ученые предложили новый способ уничтожить коронавирус
ВОЗ оценила действия России по борьбе с коронавирусом
ФСБ задержала группу хакеров, продававших краденые кредитки
Как делить имущество при разводе