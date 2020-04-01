Новое руководство Дербентского музея-заповедника после ревизии выявило некоторые странности. Там обнаружились получавшие зарплату "мертвые души", исчезла часть ценных артефактов, а в самой древней крепости открыли торговые лавки.

Сейчас на месте работают правоохранители, которые подсчитают нанесенный музею ущерб.

Дербентский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник является крупнейшим культурным объектом республики. Его площадь составляет более шести тысяч квадратных метров, в штате музея - 127 сотрудников.

Работающий с начала марта руководителем музея Виктор Чесноков рассказал "РГ", что после его вступления в должность была проведена проверка наличия и учета предметов музейного фонда, инвентаризация имущества и оценка технического состояния помещений. Как показали первые результаты ревизии, многие помещения музея находятся в запущенном состоянии, а некоторые сотрудники получали зарплату, но на работе не появлялись.

Мэр Дербента Хизри Абакаров, в свою очередь, отметил, что по результатам первичной проверки в бухгалтерии не оказалось и договоров с предпринимателями на работу коммерческих объектов в крепости Нарын-Кала.

- Единственный договор нашелся у фирмы, которая торговала сувенирной продукцией в разных точках крепости, правда, плата за это составляла всего пять тысяч рублей в месяц, - рассказал градоначальник.

Кроме того, прежнее руководство закрывало глаза на мусорные свалки в непосредственной близости от древней крепости. Вокруг цитадели шло строительство различных объектов, в том числе торговых.

Вопросы у проверяющих вызвало отсутствие в музейных фондах некоторых артефактов. Окончательная оценка будет дана после ревизии.

Бывший руководитель музея, к которому возникло немало вопросов, сейчас, по информации "РГ", находится за границей.

- Наша цель - сделать Дербент туристическим городом, чтобы его жители могли зарабатывать, так как с развитием этой сферы появятся новые рабочие места, - отметил мэр города. - Для этого мы намерены навести в главном музее полный порядок.