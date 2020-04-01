В Грозном открылся самый большой в регионе Дворец торжеств. Он назван именем народного артиста России Дагуна Омаева.

В Грозном открылся самый большой в регионе Дворец торжеств. Он назван именем народного артиста России Дагуна Омаева.

Дагун Омаев - известный чеченский актер театра и кино, народный артист России. Первую роль в кино он сыграл в 1969 году в фильме "Костры на башнях". Всего он снялся в 25 художественных картинах и до конца жизни играл на сцене родного чеченского драматического театра имени Ханпаши Нурадилова в Грозном.

- Он всегда свято чтил обычаи и традиции чеченского народа. И в его честь мы открыли этот прекрасный дворец, в котором планируем проводить мероприятия международного уровня, - сказал на церемонии глава Чечни Рамзан Кадыров.

Новый двенадцатиэтажный дворец построен на левом берегу Сунжи. Здесь имеются большой и малый концертные залы, студии звукозаписи, репетиционные, гримерки, конференц-зал, театральный салон и крытая парковка на семьсот автомобилей.

В будущем во дворец переедут министерство культуры региона и государственная филармония Чеченской Республики. Объект возвели за счет внебюджетных инвестиций.