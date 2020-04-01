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01.04.2020 11:56
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

На выставку… в подземку

В московском метро показали уникальные экспонаты из Карачаево-Черкесии
Текст: Николай Грищенко
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 70(8124)
На станции "Воробьевы горы" Сокольнической линии Московского метрополитена состоялась выставка "Знакомьтесь: Карачаево-Черкесия!".
Экспозиция, посвященная истории КЧР, развернулась прямо на станции метро "Воробьевы горы". Фото: Пресс-служба Московского метрополитена Экспозиция, посвященная истории КЧР, развернулась прямо на станции метро "Воробьевы горы". Фото: Пресс-служба Московского метрополитена
Экспозиция, посвященная истории КЧР, развернулась прямо на станции метро "Воробьевы горы". Фото: Пресс-служба Московского метрополитена

Жители и гости столицы могли увидеть предметы культуры, быта и истории республики (в том числе связанные с Великой Отечественной войной), которые находились в десяти стеклянных стендах-колбах прямо на платформе.

Среди них - национальные костюмы, музыкальные инструменты, картины, а также редкие находки из археологических экспедиций Карачаево-Черкесского государственного университета.

Фото: Максим Коротченко
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Особой популярностью у заинтересовавшихся необычной экспозицией пассажиров подземки пользовались предметы национального костюма: женский костюм и знаменитые карачаевские платки, которыми в старину покрывали голову невесты, вводя ее в дом жениха.

В старину у каждой карачаевской женщины в зависимости от благосостояния имелось несколько платков. Их носили как шали, заменяли ими пальто или повязывались вместо пояса. А больше всего ценились чилле джаулук - шелковые и расшитые кистями, а также узорами из шелковых нитей.

Особенно престижным считалось, если у девушки повязан платок белого цвета (именное его, кстати, представили на выставке), а у женщины среднего возраста - черный. Полностью покрытый шелковой вышивкой чилле джаулук назывался сау чилле джаулук. Он был невероятно дорогой, иногда его цена могла равняться стоимости нескольких коров.

Помимо шелковых и кашемировых платков в Карачае были также очень популярны пледы - керпе джаулук. Причем самым престижным считался зеленый или бордовый плед, поверхность которого с двух сторон покрыта завитками длинного ворса. Если у карачаевской женщины в гардеробе имелся хотя бы один такой плед-платок, она уже считалась богатой.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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А еще многие посетители метрополитена, по словам организаторов выставки (ими стали Постоянное представительство КЧР в городе Москве и Московский метрополитен), впервые узнали, что именно в горах Карачаево-Черкесии находится самый большой в Евразии азимутальный телескоп (Большой азимутальный телескоп) Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук. Его уникальное монолитное шестиметровое зеркало позволяет астрофизикам исследовать самые отдаленные участки нашей Вселенной и видеть объекты, которые возникали с момента ее зарождения, более 13 миллиардов лет назад.

А расположенный в станице Зеленчукской радиотелескоп РАТАН-600 в 2015 году смог, например, зафиксировать необычный сигнал, отправленный из звездной системы HD164595 в созвездии Геркулеса. Длина волны сигнала - 2,7 сантиметра. Сейчас в природе происхождения научного открытия разбираются астрономы всего мира.

Мнение

Юлия Темникова, заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами:

- Зачастую повседневные заботы не оставляют нам времени познакомиться с богатой историей и бесценными элементами культуры различных уголков нашей Родины. Особенное достоинство выставочного пространства на станции "Воробьевы горы" состоит в том, что за две недели работы выставки более 150 тысяч пассажиров метро смогли познакомиться с культурой северокавказской республики.

Экспонаты выставки рассказывали и о знаменитых жителях республики. Фото: Пресс-служба Московского метрополитена
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