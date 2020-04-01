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01.04.2020 19:37
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Памятники в Сети

Текст: Юрий Гень (Северная Осетия)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 70(8124)
В Северной Осетии к 1100-летию Крещения Алании, которое будет отмечаться в 2022 году, появится единый интерактивный реестр памятников культурного и исторического наследия республики. В него войдут более 800 объектов.
Аланский мужской монастырь - один из самых известных в республике памятников культурного наследия. Фото: Владимир Аносов/РГ Аланский мужской монастырь - один из самых известных в республике памятников культурного наследия. Фото: Владимир Аносов/РГ
Аланский мужской монастырь - один из самых известных в республике памятников культурного наследия. Фото: Владимир Аносов/РГ

"Разработкой реестра и созданием интерактивной карты занимаются специалисты комитета по охране и использованию объектов культурного наследия Северной Осетии, а также государственных учреждений "Наследие Алании" и Института истории и археологии республики", - рассказали в пресс-службе Владикавказской и Аланской епархии.
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К примеру, одним из таких памятников культурного и исторического наследия является популярный среди туристов Аланский мужской монастырь, расположенный в живописном Фиагдонском ущелье. Кроме интерактивной карты планируется выпустить и единый справочник уникальных объектов.

- Подобного издания в республике до сих пор не было. Предполагается, что справочник будет состоять из нескольких томов, - уточнила председатель комитета по охране культурного наследия Северной Осетии Эмилия Агаева.

1100-летие Крещения Алании в республике собираются отмечать очень широко. К юбилейной дате будут отреставрированы многие объекты культурного наследия, а еще завершится перевод Библии на осетинский язык.

Общество История Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Северная Осетия

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