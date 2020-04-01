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01.04.2020 16:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Острова ветеранов

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 70(8124)
Восемь безымянных островов и мысов архипелага Новая Земля получат имена легендарных ветеранов-гидрографов XX века.
Фото: Национальный парк "Русская Арктика" Фото: Национальный парк "Русская Арктика"
Фото: Национальный парк "Русская Арктика"

Называть земли в честь первооткрывателей - давняя традиция. В 1924 году была создана Северная гидрографическая экспедиция, которая занялась изучением арктических морей и берегов. Ее дело продолжается и сегодня. С каждой экспедицией гидрографы Северного флота делают открытия. За несколько последних лет в районе архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа они обнаружили более 30 островов, мысов, проливов и бухт.

Фото: Сергей Красноухов/ТАСС
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Откуда они взялись, почему о них не знали раньше? Изменение климата привело к таянию ледников, из-под которых стали появляться невидимые прежде участки суши, поясняет директор национального парка "Русская Арктика" Александр Кирилов. Сначала специалисты замечают это на космических снимках, а затем гидрографы подтверждают изменения на месте. Как прогнозируют ученые, очертания Арктики продолжат меняться и дальше, а вместе с ними - географические карты.

Присвоение имени новой территории - дело непростое, для этого надо пройти целый ряд процедур. Предложение Северного флота поддержали гидрографическое общество Санкт-Петербурга и нацпарк "Русская Арктика", в который входят открытые земли. Инициатива прошла общественное обсуждение, ее одобрили местные советы Приморского района и Новой Земли, областное Собрание депутатов. После экспертизы в Росреестре новые имена будут нанесены на карты.

В итоге на них появится пять новых мысов - Афанасенкова, Адмирала Владимирского, Буланова, Мамонтова и Мороза. Три "вытаявших" острова получат имена Бухмейера, Осокина и Кузнецова. Все это фамилии заслуженных участников Северной гидрографической экспедиции.

К примеру, гидрограф и геодезист Василий Мамонтов работал в экспедиции 45 лет начиная с 1931-го. А топограф Федор Афанасенков за 38 полевых сезонов исследовал все побережье северных морей.

- Увековечивание памяти наших ветеранов важно для тех, кто живет сейчас, для молодого поколения, - отмечает начальник отдела гидрографической службы Северного флота Алексей Корнис. - Примечательно, что решение о присвоении их имен островам и мысам Новой Земли принято в год 75-летия Великой Победы, а также 100-летия гидрографической службы Северного флота.

Имена получат и две части острова Нортбрук архипелага Земля Франца-Иосифа. Когда-то они были одним целым, но сушу разделил образовавшийся пролив. Новые острова назовут просто - Западный Нортбрук и Восточный Нортбрук.

Общество Наука Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

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