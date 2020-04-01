Издатели Петербурга выступили к обращением к городским властям

В Петербурге закрылись киоски и магазины по продаже печатной продукции. Эта ситуация вызвала серьезную озабоченность у издателей и медиасообщества.

Издатели Санкт-Петербурга написали обращение к городским властям. Приводим его текст полностью.

"Уважаемая Администрация Санкт-Петербурга!

Коронавирус разделил петербуржцев на затворников, беспечных "отдыхающих" и нарушителей карантина. С быстро распространяющейся заразой справедливо борются жесткими мерами. Но все ли из них оправданы?

Правительством России утвержден перечень непродовольственных товаров первой необходимости из 23 пунктов. Периодическая печатная продукция - те самые газеты, которыми распространяются новости о числе зараженных и рекомендации о том, как уберечься от вируса, - в него не вошли.

Очередные поправки в список противовирусных мер, реализуемых в Санкт-Петербурге, вовсе запретили "распространение печатных материалов посредством передачи их из рук в руки". И это при том, что большинство точек продажи прессы на сегодня - это павильоны, где покупатель точно так же, как в любом супермаркете, выбирает товар на полке и несет его на кассу.

Несмотря на пункт Указа Президента о нерабочих днях, который постановляет "организациям, осуществляющим производство и выпуск СМИ, определить численность работников, обеспечивающих с 30 марта по 3 апреля 2020 года функционирование этих организаций", и разъяснения Минкомсвязи о том, что "необходимо обеспечить бесперебойную работу организаций, осуществляющих производство и выпуск СМИ", в Петербурге над киосками и павильонами с печатью нависла угроза. За распространителями новостей наблюдают с прошлой недели. А теперь, в свете рейдов по заведениям, которые, по выводам местных полиции, Роспотребнадзора и администрации, должны быть закрыты, киоски и павильоны рискуют попасть в число опальных и нарваться на закрытие и штраф.

Формально запрет на продажу газет хорошо согласуется с запретом продавать печать "из рук в руки". На деле "из рук в руки" отсутствует: прежде чем пополнить полки, киоскер надевает перчатки. А роль бумаги как прекрасного разносчика инфекции явно преувеличивается. Об этом говорят эксперты и ученые. Так, авторитетные исследователи коронавируса выяснили: чем более рыхлый материал, тем меньше "вирус" остается на нем активным. Выходит, что та же колбаса в пластиковой упаковке гораздо больше подходит для распространения вируса, нежели бумага. Всемирная организация здравоохранения также отметает бумажные конверты как успешный способ распространения заражения.

Пять субъектов России задумались над социальной ролью печатных СМИ в жизни граждан и уже включили их в перечень первой необходимости. Однако, в самом читающем городе страны вопрос с печатной периодикой - а значит, и с информированием и просвещением горожан и дальнейшей судьбой все отрасли, которая пополняет городскую казну налогами и обеспечивает жителей рабочими местами, - остается нерешенным. Более того, пока в одних районах печатную прессу поддерживают, в других грозятся уже завтра наказать распространителей закрытием и штрафами.

В связи с этим просим Администрацию Санкт-Петербурга прояснить свою позицию по социально важному вопросу распространения печатной периодики и не допустить неверного толкования распоряжений Правительства России и Правительства Санкт-Петербурга на местах.

С надеждой на светлое будущее,

Издатели Санкт-Петербурга".

Обратились к властям города и общественные организации. Так, Санкт-Петербургское отделение Союза журналистов России призвало местные власти ввести меры по поддержке печатных СМИ.

- От этой поддержки зависит будущее многих петербургских газет и журналов, - сказано в обращении.

В нынешней ситуации в ряде регионов есть положительные примеры. Например, в Калининградской области постановлением губернатора печатные СМИ внесены в список товаров первой необходимости, поэтому газетные киоски не закрылись. В регионе осталась только одна сеть павильонов с прессой, на их дверях появились объявления с просьбой входить по одному, но газеты и журналы там по-прежнему продаются. В Архангельской области точки по продаже прессы по-прежнему работают. И печатные СМИ фиксируют повышенный спрос на газеты и журналы.

С 1 апреля в Петербурге закрылись магазины сети "Первая полоса", это крупнейший игрок в городе. Сергей Маркелов, генеральный директор холдинга "Метропресс", которой принадлежит сеть, сообщил "РГ", что на решение о приостановке деятельности "Первой полосы" повлияло четыре фактора. Главным Маркелов называет то, что печатные СМИ в Петербурге не вошли в перечень товаров первой необходимости. К слову, в феврале только через магазины сети было продано свыше миллиона экземпляров прессы. Серьезным фактором стало закрытие 17 вестибюлей станций метро. Магазины по продаже прессы в основном находятся вблизи станций поземки.

Интересно, что в странах Европы, которые ранее столкнулись с эпидемией коронавируса, был зафиксирован повышенный спрос на печатные СМИ. Сергей Маркелов говорит, что если брать не магазины у метро, где упал трафик, а ретейл, то продажи печатных СМИ за последние две недели выросли на 10-15 процентов.

Всего в "Метропрессе" работают порядка 850 человек. В связи со случившейся ситуацией, значительное количество сотрудников отправят на простой, первый месяц они получат две трети от зарплаты. Как будут дальше развиваться события, Маркелов сказать затрудняется. Тем не менее, бизнесмен очень надеется, что какие-то меры поддержки сектор печатных СМИ получит, ведь, что греха таить, запрос на проверенную информацию сейчас велик, как никогда.

Непростая ситуация в Ленобласти. Петербургские распространители печатных СМИ не без основания полагают, что поток тиражей газет и журналов ждет закономерное перераспределение. Люди, которые временно уехали из города в садоводства, захотят покупать газеты в местных супермаркетах. Но, учитывая, что печатная пресса в Ленинградской области также не включена в перечень товаров первой необходимости, то распространители не знают, как будет осуществляться доставка прессы на этих на эти территории, тем более, что все больше населенных пунктов региона закрываются на карантин. То есть, въезд и выезд на территорию ограничен.

Как рассказал корреспонденту "РГ" председатель регионального комитета по печати Константин Визирякин, за какой-либо поддержкой в комитет областные газетчики пока не обращались. Но, по словам Визирякина, при стабильной ситуации с распространением вируса в регионе комитет намерен просить губернатора Ленинградской области открыть киоски по продаже газет и журналов.

Крайне непростая ситуация в Коми, Карелии и Вологодской области, где киоски также закрыты. Проблема усугубляется еще и тем, что, во многих районах Коми или Карелии отсутствует интернет-связь, далеко не все местные жители в прошлом году смогли обновить себе телевизоры и подключиться к цифровому вещанию. Для них газета - это единственный способ узнать, что происходит.