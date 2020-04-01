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01.04.2020 15:11
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Киномарафон Arctic open предоставил доступ к фильмам онлайн

Текст: Марина Ледяева (Архангельск)
Киномарафон Arctic open начал предоставлять всем желающим бесплатный доступ к просмотру фильмов из программы одноименного фестиваля.

Как сообщили организаторы, для получения ссылки надо обратиться с запросом в группу киномарафона в социальной сети "ВКонтакте" или написать по указанному электронному адресу.

Уже доступны шесть фильмов из программы кинофестиваля стран Арктики, который прошел в Архангельске в декабре 2019 года. В их число вошли драма Евгении Яцкиной и Алены Рубинштейн "Это не навсегда", шведский фильм "Не рабы рыбы" о русских женщинах, угнанных в годы войны на работу в Норвегию, документальный фильм Марины Никитиной "Чтобы красота не пропала" к 100-летию Федора Абрамова и другие работы. Список будет пополняться.

Фото: Илья Изотов/РГ
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Предполагалось, что традиционный киномарафон Arctic open с показом фестивальных фильмов будет проходить в кинозалах и библиотеках районов Архангельской области. Но угроза распространения коронавируса изменила эти планы. Теперь хорошее документальное и художественное кино помогает зрителям с пользой проводить время дома в самоизоляции.

Ссылки на фильмы будут доступны до 15 мая 2020 года. Все они идут с субтитрами. Организаторы согласовали онлайн-показы с авторами работ.

III Международный кинофестиваль стран Арктики Arctic open в декабре 2019-го собрал в Архангельске 120 кинематографистов из России, Швеции, Канады, Турции, Испании и других стран. "РГ" является информационным партнером фестиваля.

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