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01.04.2020 16:13
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Летчики обеспечат больницы Карелии кислородом для борьбы с COVID-19

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)

Военнослужащие ВВС России, которые дислоцируются под Петрозаводском, в случае необходимости обеспечат больницы республики кислородом. Он жизненно необходим для лечения пациентов с COVID-19.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Об этом с военными договорились представители министерства здравоохранения Карелии, сообщил на своей странице в соцсети министр Михаил Охлопков. Больным с тяжелыми легочными осложнениями, которые может вызвать коронавирус, необходим кислород. Однако нужно время, чтобы получить разрешение и смонтировать станции по его производству. А у военных  есть передвижные станции по производству высокоочищенного кислорода для пилотов боевых самолетов.

Командир 159 истребительного авиационного полка полковник Иван Панченко пообещал обеспечить лечебные учреждения медицинскими газами для заправки аппаратов искусственной вентиляции легких. Минздрав региона в ответ поможет летчикам со средствами индивидуальной защиты и дезинфекции.

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