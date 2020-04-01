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01.04.2020 15:59
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Мариинский театр покажет онлайн "Евгения Онегина" и "Спящую красавицу"

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)

В преддверии 180-летия со дня рождения Петра Чайковского Мариинский театр и онлайн-кинотеатр Okko покажет зрителям спектакли по самым известным шедеврам композитора - оперу "Евгений Онегин" и балет "Спящая красавица". Об этом сообщает пресс-служба Мариинки.

Фото: Пресс-служба Молодежного театра на Фонтанке
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Трансляции будут доступны на платформе Okko "Искусство онлайн" и на сайте Мариинского театра. Начало спекталей - как всегда в 19.00 по московскому времени. Видео будет доступно для просмотра в течение суток.

"Евгений Онегин" явится в онлайн версии 2 апреля. Это постановка режиссера Алексея Степанюка 2015 года. Рассчитанный на молодые голоса, спектакль адресован в первую очередь зрителям, которые только начинают свое знакомство с миром оперы. В главных партиях Андрей Бондаренко (Евгений Онегин), Екатерина Гончарова (Татьяна), Евгений Ахмедов (Ленский), Екатерина Сергеева (Ольга), Эдуард Цанга (князь Гремин). За дирижерским пультом - Валерий Гергиев.

В воскресенье, 5 апреля, в эфире будет показан балет-феерия "Спящая красавица".

Главные партии в балете, записанном в 2015 году, исполнили Алина Сомова (принцесса Аврора), Владимир Шкляров (принц Дезире), Кристина Шапран (фея Сирени), Софья Иванова-Скобликова (фея Бриллиантов), Игорь Колб (фея Карабос), Оксана Скорик (принцесса Флорина), Алексей Тимофеев (Голубая птица). Дирижирует постановкой также Валерий Гергиев.

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