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01.04.2020 16:43
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Вернулись к старому

Городские остановочные павильоны станут прозрачными
Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 69(8123)
До конца года комитет по благоустройству Петербурга намерен заменить сорок остановочных павильонов с сеткой на стеклянные конструкции. А в перспективе городские власти рассчитывают обновить так все 2200 сетчатых павильонов на территории Северной столицы. Самое удивительное, что шесть лет назад процесс был обратный: стекло меняли на более прочные материалы.

Вообще-то стеклянные павильоны - это петербургская традиция, берущая начало еще со времен СССР. В девяностые годы Петербург оказался одним из немногих городов страны, где объекты не отдали под торговлю и не превратили в разномастные магазины.

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Правда, город тогда столкнулся с двумя серьезными вызовами. Во-первых, стеклянные павильоны часто подвергались актам вандализма, во-вторых, чтобы их отремонтировать, не хватало средств. В 2010 году комитет по благоустройству принял решение не биться с ветряными мельницами, а установить павильоны с металлической сеткой, чтобы ни один вандал не смог их сломать.

Процесс затянулся на четыре года. Стоит отметить, что вандалы стали проявлять изобретательность и отдельные павильоны они все же выводили из строя, но их количество было в разы меньше, чем в период стеклянных конструкций. Кроме того, расклейщики объявлений так и не нашли способа вешать объявления на сетку.

Но если у дворников и чиновников жизнь с сетчатыми павильонами стала немного проще, то гражданам, наоборот, новые конструкции пришлись не по душе. Оказалось, что павильоны из просечно-вытяжного листа продуваются, они не защищают от дождя и снега. Это стало неожиданной проблемой: дело в том, что, когда десять лет назад конструкции только утверждались профильным комитетом, все испытания показывали, что сетка устроена так, чтобы задерживать воду. Но, видимо, против ситуаций, когда ветер, по ощущениям, дует со всех сторон, эти конструкции оказались бессильны. Также сетчатые павильоны не давали обзора.

Сетки не защищали от дождя и снега, что вызывало недовольство горожан

Горожане стали высказывать недовольство, у них возникал закономерный вопрос: а зачем вообще нужны тогда эти остановочные павильоны, если они не выполняют никаких функций?

Три года назад власти Петербурга приняли решение вернуться к старым добрым стеклянным павильонам. Процесс это небыстрый, поэтому в активную фазу работы входят только сейчас.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Для конструкций используется не простое стекло, как, например, в окнах, а ламинированное стекло триплекс, обладающее высокими антивандальными свойствами. Такими стеклами, например, выкладываются полы в музеях, когда нужно показать подвалы или кладку. По этим стеклам бегают, прыгают, ходят на каблуках сотни людей - и им ничего не бывает. Триплекс невозможно разбить, при сильном ударе оно максимум может треснуть.

- Конечно, сетчатые павильоны по антивандальным характеристикам несколько выше. Но в целом культура граждан повышается, нападений на павильоны происходит все меньше, к тому же увеличивается количество видеокамер на дорогах. Все это дает основания рассчитывать на то, что новые павильоны прослужат долго, - отметил официальный представитель комитета по благоустройству Петербурга Сергей Касаткин в беседе с "РГ".

P.S.

В 900 павильонах сам каркас останется прежним, просто сетку заменят на стекло. По 1300 адресам город намерен полностью поменять весь павильон. Стоимость одной стеклянной конструкции порядка 350 тысяч рублей. Замена остановочных павильонов растянется на несколько лет. В это время будут поддерживать в порядке сетчатые конструкции. Например, в начале марта петергофские дорожники объявили госзакупку, на 213 тысяч рублей они покупают сетку для ремонта павильонов.

Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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