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01.04.2020 17:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Огромные и мохнатые

В Вологодской области обитает самое северное стадо зубров
Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 70(8124)
В Усть-Кубинском районе Вологодской области живут зубры. Около тридцати лет назад сюда завезли всего трех особей, теперь они расплодились почти до сотни. А еще приобрели специфические особенности: зубры из самого северного стада массивнее южных сородичей, у них более густой шерстный покров и особенно широкие копыта.
Фото: Архив Игоря Гусарова. Фото: Архив Игоря Гусарова.
Фото: Архив Игоря Гусарова.

Самки, малыши и гордые самцы

Все началось зимой 1991 года. В Кирилловский район завезли трех зубров и поместили их в карантинные вольеры. Но жить в неволе огромные животные не захотели. Ночью они сломали заборы и исчезли в неизвестном направлении.

О зубрах ничего не слышали почти год. А летом следующего года перепуганный житель Усть-Кубинского района рассказал, как в лесу ему встретились какие-то лохматые чудища с рогами. Он бежал от них со всех ног.

Фото: iStock
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Оказалось, что зубры не ушли с территории Вологодской области, а обосновались почти в восьмидесяти километрах от первоначальной стоянки. Им здесь вполне комфортно. Самки приносят телят, иногда даже двойни.

Десять лет назад Всемирный фонд дикой природы профинансировал пополнение для вологодского стада - сюда прибыли десять животных из Окского заповедника Рязанской области. Сегодня на Вологодчине насчитывается уже около сотни зубров.

- Стадо распалось на несколько групп, - рассказывает кандидат биологических наук Игорь Гусаров. Он изучает зубров с первого дня их появления на Вологодчине, поэтому знает о них все. - Основное стадо - примерно тридцать особей. Это взрослые самки, малыши и подростки, а также несколько самцов. Есть группы поменьше, а есть и совсем небольшие - из двух-трех уважающих себя самцов. Они ведут себя по-мужски - гордо. Живут отдельно, но невдалеке от основной группы. Объединяются только в августе-сентябре, когда начинается брачный сезон. А потом уходят снова.

- То есть своих детей не воспитывают?

- Нет. Этим занимаются самки. У зубров, кстати, в стадах - матриархат. Всем заправляет одна из опытных самок. Но если случается опасность, хотя это бывает крайне редко (например, волки), все становятся в круг, опускают головы, а в центре - малыши и подростки. Но волки не будут связываться с такими сильными животными.

- Такие огромные животные не агрессивны?

- Нет. Зубры пугливы и осторожны. Они сами избегают встречи с человеком, да и местные жители к ним по-доброму относятся, стараются не беспокоить.

Кушать подано

Зимой зубры питаются веточным кормом, летом - сочными травами. И с большим удовольствием едят комбикорм, который им привозят егеря, рассказывают в отделе по охране и развитию животного мира Вологодской области.

Фото: YouTube
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А еще эти гиганты любят поваляться в стогах и таким образом уже приучили местных жителей увозить заготовленное сено поскорее.

- Еды в наших лесах хватает, - продолжает Игорь Гусаров. - В Усть-Кубинском районе богатая кормовая база, разнообразные ценные виды трав и древесно-кустарниковой растительности. Но зимой егеря привозят зубрам сено и комбикорма, минеральную подкормку - соль. Из-за анатомического строения головы им непросто добывать пропитание в заснеженных лесах.

Вот за этим процессом стоит понаблюдать. Кажется, пустынное зимнее поле. Нигде ни души. Только пыхтит трактор с сеном в прицепе. И вдруг из лесочка неторопливо выходят группы зубров - огромные, некоторые весом под тонну, поменьше и совсем малыши. Услышав звук трактора, они понимают, что привезли завтрак. Животные уже привыкли к егерям, которые оборудовали для них 35 солонцов и четыре подкормочные площадки.

Стадо будет расти

- Что дальше?

- Кропотливая работа над совершенствованием группировки зубров с точки зрения улучшения генофонда стада, увеличения численности особей. Обладая ценными признаками, в недалеком, быть может, будущем зубры послужат материалом для улучшения и создания пород домашних животных.

Кстати, в скором времени стадо пополнится ценными производителями - тремя самцами и пятью самками. Так что поголовье вологодских зубров будет расти, и прежде всего - благодаря человеческой заботе, внимательному отношению, уважению к этим сильным и красивым животным.

Прямая речь

Михаил Глазков, заместитель губернатора Вологодской области:

- По итогам многолетней акклиматизации самых крупных млекопитающих Европы не только территория области признана пригодной для существования популяции, но и сама популяция является своего рода страховым резервом, поскольку территориально обособлена и отдалена от крупных заповедников. Это исключает одновременное возникновение заболеваний всего поголовья. Решающим фактором для восстановления популяций является наличие целостных природных комплексов, обширных территорий, достаточность кормовой базы и изолированность от земель сельскохозяйственного назначения. В Европе такими возможностями обладает только Россия, и Вологодская область в том числе.

Кстати

В начале прошлого века зубры оказались под угрозой полного исчезновения. Тревогу забили в 1927 году, в Париже даже создали Международное общество сохранения зубров. Подсчитали и ужаснулись: во всем мире их осталось всего 56. Популяцию удалось возобновить. Только в России сегодня живет более тысячи зубров.

Зубры, как исчезающий вид, занесены в Красную книгу России, поэтому им отводится особое место в программе сохранения животного мира Вологодской области. Места обитания зубров в регионе охраняются.

Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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