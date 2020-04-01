Полиция Вологды установила распространявшую фейковые новости девушку

В Вологде полиция вычислила девушку, которая в соцсети распространила недостоверную информацию о заболевших коронавирусом на территории региона. Составлен протокол.

Аудиозапись появилась ночью. В ней утверждалось, что в Череповце заболели 200 человек и еще столько же под вопросом, 12 заболевших - в Вологде, сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Полицейские установили пользователя, распространившего фейковую новость. Ею оказалась жительница Вологды, 2000 года рождения. Девушка призналась, что распространила информацию, но без злого умысла, о последствиях не думала.

Аудиозапись удалена. На девушку составили административный протокол. Ей грозит от 30 до 100 тысяч рублей штрафа. Материалы передали в суд.