Российская национальная библиотека расширяет свои пространства

Российская национальная библиотека в этом году отметит 225-летний юбилей. Произойдет это совсем скоро: 27 мая 1795 года Екатерина II подписала указ о создании в России первой публичной библиотеки. Эту дату принято считать днем рождения РНБ. В новейшей истории 27 мая стали отмечать как День библиотек.

- Пышного празднования не будет, - отметил генеральный директор РНБ Александр Вершинин.

И связано это не столько с особенностями нынешнего положения в стране и мире, сколько с деловым настроем, которым характеризуется сегодняшняя жизнь библиотеки. По мнению руководства, сейчас важнее обустроить существование РНБ так, чтобы все ее сокровища, а также почти двухтысячный коллектив и многотысячная армия читателей перешли на новый уровень комфорта.

А потому РНБ вводит в строй новые здания, реконструирует имеющиеся и даже осваивает загородные резиденции, которые много лет оставались в запустении.

Что же это за объекты?

- Это базы отдыха, учебные и оздоровительные комплексы, - рассказывает Александр Вершинин. - Сегодня они тоже нуждаются в ремонте и приведении в порядок даже с точки зрения кадастрового учета. Например, так называемая директорская дача. Расположена она в поселке Солнечный. Десять лет уже мало используется. Ее перестройки никак не оформлены. В летний сезон попробуем разобраться с проблемами, потому что она может стать пунктом отдыха, например, для многодетных семей наших сотрудников.

Еще более интересные объекты собственности РНБ находятся в Ольгино и пригороде Всеволожска Бернгардовке.

Первый - выявленная недавно как объект культурного наследия дача мастера фортепианных дел Шалька.

- Во второй половине 1930-х годов там проживал композитор Исаак Дунаевский, написавший именно в то время много замечательных музыкальных произведений для популярных фильмов, - отмечает Александр Вершинин. - К этому участку, как я с удивлением обнаружил, с другой стороны примыкает известный мне детский хоспис. В Президентской библиотеке, где я до недавнего времени служил, было традицией ездить туда, чтобы поздравить детей с Новым годом. И вот на новом месте, в РНБ, судьба опять к ним вернула....

Самый большой загородный участок, принадлежащий РНБ, - усадьба в Бернгардовке, недалеко от знаменитой усадьбы первого директора Императорской публичной библиотеки Алексея Николаевича Оленина. Она памятна не только именами Крылова и Пушкина, в советское время там жил поэт Николай Рубцов, а рядом проходит Дорога жизни.

Библиотека намерена восстановить все загородные резиденции, которые много лет стояли в запустении

- Весь дачный комплекс РНБ мы планируем использовать в социально-культурных целях, - говорит Александр Вершинин. - Есть много интересных идей: от устройства детских сказочных историй до проведения творческих фестивалей. Но сначала предстоит проделать большую правовую и хозяйственную работу.

Сегодня в книгохранилищах и архиве библиотеки находится около 39 миллионов документов, есть еще и необработанные фонды, требующие описания и каталогизация. Оцифровано около 700 тысяч документов.

С переездом части фондов в новое здание на Московском проспекте (теперь там находится вся современная литература, там занимаются студенты) РНБ смогла приступить к реконструкции исторического комплекса. Впрочем, перемещения фондов продолжаются: ведь надо освобождать помещения и для противоаварийных работ в здании на Фонтанке, 36, которое по странному стечению обстоятельств не попало в Концепцию развития РНБ, утвержденную в 2018 году. Сейчас ситуация исправлена. Отметим, что на Фонтанке хранится бесценный русский газетный фонд, между тем это здание (творение Джакомо Кваренги) пришло в упадок, нуждается в безотлагательной реставрации.

Интересно, что даже приращение таким большим помещением, как новый корпус на Московском, не решило вопросов тесноты. Ведь библиотека постоянно увеличивает свои фонды: сюда поступают личные архивы знаменитостей, обязательные экземпляры печатной продукции. Самый крупный в России газетный фонд настаивает на непременном получении бумажной версии газет.

Именно поэтому РНБ планирует строительство еще одной, третьей очереди.

- Мы зарегистрировали участок третьей очереди в Московском районе, за зданием нового действующего корпуса. Сейчас проводим там предварительные проектные работы, - сообщил "РГ" Александр Вершинин.