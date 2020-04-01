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01.04.2020 20:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Билет на скамью подсудимых

Следственный комитет РФ возбудил дела о нарушении эпидемиологических правил
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 71(8125)
В среду стало известно, что в Санкт-Петербурге возбудили уголовные дела о заражении коронавирусом.

Фигурантов двое - мужчина и женщина. Они не связаны между собой и даже не знакомы. Но уголовная статья у них - одна. По сообщению Северо-Западного следственного управления на транспорте, подозреваемые не стали изолироваться после контакта с инфицированными.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
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Мужчина у себя в Перми общался с больным. Но несмотря на предупреждение, поехал дальше - в Питер. Его задержали в аэропорту Пулково после прилета из Перми. У дамы - та же история. Она через Санкт-Петербург направлялась в Петрозаводск. Ее задержали на Ладожском вокзале - она следовала транзитом из Минеральных Вод в Петрозаводск. Дело завели по статье о покушении на нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

Оба вроде взрослые и сознательные граждане - женщина 1987 года рождения, мужчина - 1983-го. Наплевательское отношение к себе и другим теперь создало им массу проблем, описанных в статье 236 Уголовного кодекса РФ. В Северо-Западном следственном управлении на транспорте СКР корреспонденту "РГ" фамилий этих граждан не назвали, заявив только, что "проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего".

Но по этой уголовной статье, которую только начали применять, карается нарушение "санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей".

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Санкции по 236-й статье следующие. Если суд согласится с версией следствия, то этим гражданам грозит наказание "штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев".

Можно лишиться права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. А можно и ударно потрудиться - по статье положены на выбор судьи обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов.

В худшем случае - исправительные работы на срок до одного года либо ограничение свободы на срок до одного года.

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