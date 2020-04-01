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01.04.2020 14:18
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Ленобласти задержали женщину с COVID-19, сбежавшую из-под карантина

Текст: Мария Голубкова ( Ленинградская область)

В Ленинградской области задержали женщину, попытавшуюся сбежать из-под карантина. Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сейчас она и два ее спутника помещены в инфекционную больницу имени Боткина.

В Петербурге возбудили два новых дела за нарушение режима изоляции

- Девушка, имея симптомы ОРВИ, сдала анализы на определение наличия коронавирусной инфекции в одной из больниц Петербурга, проживая у себя в квартире в Приморском районе, - рассказали в полиции. - Однако 31 марта, узнав о положительных результатах анализа на коронавирус, она скрылась в другой регион.

Сотрудники Центра "Э" и полка патрульно-постовой службы полиции смогли обнаружить 24-летнюю Наталью в автомобиле такси в городе Луга. По имеющейся информации, она направлялась в Петербург. Теперь 42-летний водитель такси и его ровесница - сожительница, которая тоже находилась в машине, помещены в изоляцию.

Материалы дела готовятся для передачи в следственные органы. Напомним, в Петербурге возбуждено уже четыре уголовных дела за нарушение режима самоизоляции.

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