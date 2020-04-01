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01.04.2020 16:37
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Игра по правилам

В Петербурге намерены взять под контроль выступления уличных музыкантов
Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 70(8124)
Петербургские депутаты собираются заключить в рамки закона сферу, которая как никакая другая далека от норм и актов, - уличную музыку. Парламентарии обсуждают законопроект, согласно которому и девушка с флейтой в сквере, и джаз-банд на людном перекрестке должны будут вначале получить разрешение на выступление от властей.

- Мы однозначно выступаем за разнообразие культуры во всех ее проявлениях. Уличные музыканты - это целая аура, особый дух Санкт-Петербурга, - говорит глава парламентского комитета по законодательству Денис Четырбок. - Но их статус никак не закреплен, нет и четко прописанных правил: где, в какое время артисты могут играть, что они могут делать, каким требованиям должна соответствовать их аппаратура. Выступления на улицах нашего города должны быть в законе.

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Законопроект предполагает, что прежде чем отправиться нести творчество в массы, музыканту будет необходимо подать заявку в "уполномоченный орган" - надо полагать, имеется в виду комитет по культуре. Там ее рассмотрят и либо направят мотивированный отказ, либо выдадут согласование на срок от одного до шести месяцев.

В согласовании будут указаны время и продолжительность выступлений (не больше шести часов в день), количество участников музыкального коллектива (не больше десяти), возможные для выступлений точки.

Авторы инициативы отмечают, что уличные концерты не должны доставлять дискомфорт жителям окрестных домов. Поэтому в документе указывается верхняя планка для звукоусиливающей аппаратуры - не более 60 децибел.

- В обмен на то, что музыканты соглашаются играть в определенных местах и по определенным правилам, власти со своей стороны должны обеспечить им защиту, - заключают в комитете по законодательству, - дать возможность спокойно выступать без каких-либо опасений, что их прогонит полиция.

Отметим, что каких-либо санкций за несогласованные уличные выступления законопроект в его нынешней редакции не предполагает.

За

Оксана, жительница улицы Рубинштейна:

- Каждое лето напротив моего окна обосновывается уличный пианист. Туристы радуются: фортепиано на тротуаре - это же так по-питерски высококультурно. Но они слушают пару минут, идут дальше и не знают, что он играет одну и ту же мелодию! Мягко говоря, не самую прекрасную. Вот уже три лета подряд каждый вечер. Дошло до того, что я радуюсь, когда идет дождь, ведь тогда он не играет. Если в закон об уличных музыкантах внесут пункт о разнообразии, жители нашего дома будут безмерно признательны.

Против

Платон, петербургский музыкант:

- "Литования текстов", разрешения на выступления - все это уже было в Ленинграде сорок лет назад. Правда, тогда речь шла о рок-клубе - это хоть как-то можно понять. А как можно узаконить уличную музыку, я просто не представляю. Уличный музыкант - это вообще кто? Человек, окончивший консерваторию, музыкальную школу, кружок балалайки при Доме культуры? Ладно, предположим, это все-таки произойдет. Тогда уличные музыканты разделятся на "официальных" и "диких". Сдается мне, вторые будут значительно интереснее.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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