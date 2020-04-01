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01.04.2020 17:39
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В садоводствах Ленобласти в середине апреля откроют медпункты

Текст: Вера Черенева

С 15 апреля в садоводствах Ленинградской области начнут открываться медицинские пункты. Всего их будет 35. Врачи в медпунктах будут оказывать гражданам медицинскую помощь, а также заниматься профилактикой коронавируса, сообщает администрация Санкт-Петербурга.

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По оценкам петербургских властей, в садоводства Ленинградской области выехали свыше 1,2 миллиона жителей Северной столицы. В прошлые годы в начале апреля на дачах проводило время значительно меньшее количество людей.

Медпункты в крупнейший садоводческих товариществах открываются каждый год. Но обычно это происходит в мае. В связи с тем, что многие горожане приняли решение самоизолироваться на даче, сроки начала работы медпунктов было решено сдвинуть.

В Кировском районе медпункты 15 апреля откроются в массивах и товариществах "Славянка", "Заречное", "Восход" и "Заря". Во Всеволожском районе медпомощь будут оказывать в СНТ "Остров". В Гатчинском районе прием врачей будет вестись в массивах "Чаща", "Антропшино", а также товариществах ЛОМО и "Строитель".

С 20 апреля амбулатории откроются еще в девяти крупных садоводствах. В еще 17 садоводствах врачи начнут работать с 1 мая.

Ожидается, что в садоводствах можно будет сдать анализ на коронавирус. Сейчас решается, как будет вестись их прием и доставка в лаборатории.

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