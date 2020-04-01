В трех больницах Петербурга выявлена коронавирусная инфекция

В трех крупных больницах Петербурга выявлены факты заболевания коронавирусом. Медучреждения прекратили прием пациентов, всех находящихся на лечении, а также сотрудников больниц проверяют на COVID-19, сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению.

Речь идет о городской больнице Святого Георгия, Александровской и Введенской больницах.

В эти учреждения не принимаются пациенты, тех, кого собирались доставить в эти больницы на внеплановые операции, направляют в другие места. До снятия всех ограничений из больниц никого не выписывают и не переводят, исключение составляют те пациенты, кому перевод жизненно необходим.

Весь медперсонал закрепили за теми отделениями, где они работают.

В комитете по здравоохранению говорят, что если у кого-то из пациентов или медработников будут выявлены признаки не только COVID-19, но и ОРВИ, их сразу же направят в инфекционные больницы.