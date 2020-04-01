За неделю работы проекта #Мывместе волонтеры помогли 500 петербуржцам

Координатор Милана

Умница и красавица Милана Чанышева - шестикурсница "Первого меда", волонтер-медик с прошлого года. Сейчас, как все, учится дистанционно и одновременно координирует работу добровольцев Центрального и Адмиралтейского районов. Обрабатывает заявки, ищет волонтеров для их выполнения, пишет отчеты. Работа кропотливая и ответственная, отвлечься не дает. В первые дни, когда было много непонятностей и нерешенных задач, времени на сон почти не оставалось. Сейчас процесс наладился - появились помощники-координаторы, увеличилось число волонтеров, совмещать работу и учебу стало проще.

- Проект развивается стремительно, - рассказывает Милана. - Штаб сформировался около двух недель назад. Мы дежурили сутками на заявках, сами бегали на вызовы, так как волонтеров тогда еще не было. Всего около двадцати человек на весь город - тяжело! Затем, в связи с тем, что заявок становилось все больше, мы приняли решение разделиться по районам. Вначале было сложно: процесс отлаживался постепенно, инструкции писались, переписывались и снова корректировались. С каждым днем нагрузка только увеличивалась. Приходилось не спать и ночами. Лично мой рекорд - четверо суток сна по три часа. Первую неделю мы как координаторы жизни просто не видели. Какие были эмоции? Смешанные! Я бы сказала так, за ту неделю я испытала всю палитру. Потому что к воодушевлению от того, что все вроде налаживается, добавлялись негативные комментарии волонтеров, которым не нравилась организация, которые ничего не понимали, приходилось отвечать в день на тысячи вопросов... Это все очень изнуряет, естественно, но ты принимаешь каждого и каким-то чудом выкручиваешься, успеваешь, находишь ответ. Не знаю, что нас ждет дальше, но очень надеюсь, что мы справимся. Главное - это результат! Остальное переживем.

Операторы-волонтеры принимают заявки. Фото: Сергей Николаев / РГ

Будни волонтера: Мойте всё и держите дистанцию

"Друзья! Небольшая вводная, - волонтерский чат с утра начинается обращением координатора. - Продукты питания, приносимые нашими общими силами, являются уже потенциально "грязными". В течение дня в магазине их трогают, переставляют и передают из рук в руки. Наша же задача - изолировать от подобных угроз пенсионеров. Рекомендуйте им сразу же после получения вымыть покупки с применением мыла или других дезинфицирующих средств. Дополнительно советуйте не прикасаться к лицу с момента получения продуктов до мытья рук после контакта с пакетом. И помните: необходимо сделать все, чтобы свести контакты к минимуму".

Анна Петровна рушит мои попытки максимально дистанцироваться и наотрез отказывается обсуждать список продуктов и лекарств по телефону.

- Может, все-таки я потрачу свои деньги, а вы мне вернете по факту, как обычно? Просто для того, чтобы лишний раз не встречаться.

- Мне так неудобно. Я хочу, чтобы вы читали написанный моей рукой список, расплачивались моими купюрами и пользовались моими дисконтными картами.

Пенсионерка вручает мне непомерно большую для скромного заказа сумму. Возражений не принимает - ей так удобно. В списке на почетном месте - журнал "Панорама" с подробной телепрограммой. Девушка в киоске "Союзпечати" радуется мне, как родной:

- Вы у меня первый посетитель за весь день! И, подозреваю, последний. Обычно-то прессу покупают, проходя мимо, а сейчас на улицах и нет никого. Заглядывайте завтра, а? Свежую газету возьмете. Ну или просто поздороваетесь - все ж таки живой человек…

- Купила все, кроме гречки, - ставлю пакеты перед Анной Петровной. - Дефицитный по нынешним временам товар.

- Не очень-то и надеялось. У моей соседки, видите ли, кот питается только гречневой кашей и больше ничем. Начались перебои - он просто перестал есть, ни на какой дорогой корм даже смотреть не хочет. Ну я и отдала все свои запасы. Сама без крупы осталась, но котик ведь голодал - как не помочь, - женщина нежно опускает взгляд на холеную кошку-британку, которая приходит к нам из глубины квартиры.

От предложения просмотреть чеки и пересчитать сдачу Анна Петровна отказывается с возмущением. Янтарные глаза британки тоже светятся благородным негодованием.

Возвращаясь домой, переживаю за доверчивых пенсионеров. Дать крупную сумму незнакомому человеку, лица которого толком не видно под маской, даже не взглянуть на сдачу. Волонтеры, конечно, априори должны быть честными, но бдительность-то не надо терять…

Впрочем, следующая пенсионерка сходу развеивает мои опасения.

- Пароль!

- Пароль?..

- Барышня-оператор сказала, что вы должны назвать пароль из пяти цифр - так я пойму, что вы действительно из волонтерского центра.

- Ах, из пяти цифр! Понятно.

Диктую номер, под которым зарегистрирована заявка в доме с видом на Никольский собор, и женщина удовлетворенно вздыхает.

Среди нужных ей продуктов оказывается красный болгарский перец: "Только, пожалуйста, выберите получше, покрупнее, посвежее". Простая просьба неожиданно оказывается проблемой. В одном магазине перец только желтый, в другом вялый, в третьем непристойно дорогой. Наконец, я сдаюсь, беру то что есть - удручающе неидеальное - и, отдавая покупки, чувствую себя неудачницей. А потом до самой ночи этот чертов перец не выходит у меня из головы. И еще гречка. Засыпая, обещаю себе научиться относиться к процессу проще.

А на следующий день, выполняя другой заказ, натыкаюсь на свежезавезенную гречку и радостно беру пачку - для Анны Петровны.

P.S.

Сегодня день выхода "Российской газеты - неделя". Поэтому вместе с заказами я раздаю пенсионерам редакционные экземпляры свежей "толстушки". Информация - тоже предмет первой необходимости.