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01.04.2020 10:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

ФСИН увеличит производство дезинфекторов

Текст: Владислав Куликов

В ближайшее время тюремное ведомство запустит производство дезинфицирующих средств в колониях еще двух регионов: Астраханской и Белгородской областях. Об этом сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Как пояснили в ведомстве, сейчас в казенных домах выпускают девять видов дезинфицирующих средств, используемых для дезинфекции помещений и кожных покровов.

"Действующие в пяти территориальных органах ФСИН России (Республика Чувашия, Волгоградская, Нижегородская, Иркутская, Воронежская области) производства дезинфицирующих средств обеспечивают все внутрисистемные потребности и готовы производить более чем 4 миллионов литров дезсредств ежегодно", сообщили во ФСИН.

В сложившихся условиях принято решение увеличить выпуск дезинфицирующих средств и подключить к производству санитайзеров колонии еще двух регионов.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство Минюст ФСИН Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Центральная Россия ЮФО Астраханская область ЦФО Белгородская область

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