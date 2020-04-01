ФСИН увеличит производство дезинфекторов

В ближайшее время тюремное ведомство запустит производство дезинфицирующих средств в колониях еще двух регионов: Астраханской и Белгородской областях. Об этом сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний.

Как пояснили в ведомстве, сейчас в казенных домах выпускают девять видов дезинфицирующих средств, используемых для дезинфекции помещений и кожных покровов.

"Действующие в пяти территориальных органах ФСИН России (Республика Чувашия, Волгоградская, Нижегородская, Иркутская, Воронежская области) производства дезинфицирующих средств обеспечивают все внутрисистемные потребности и готовы производить более чем 4 миллионов литров дезсредств ежегодно", сообщили во ФСИН.

В сложившихся условиях принято решение увеличить выпуск дезинфицирующих средств и подключить к производству санитайзеров колонии еще двух регионов.