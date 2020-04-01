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01.04.2020 08:58
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

"Херсонес" возглавил список самых нескучных музеев России

Текст: Илья Изотов (Севастополь)
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

Пользователи социальных сетей назвали музей-заповедник "Херсонес Таврический" в Севастополе самым нескучным российским музеем. К такому выводу на основании проведенного опроса пришел российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.
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24,29 процента процентов туристов назвали "Херсонес Таврическим" самым увлекательным историческим музеем. Интересно, что даже после введения режима повышенной готовности из-за коронавируса "Херсонес", как и некоторые другие крымские музеи, продолжает работать в интернете. Ежедневно в рамках проекта "Херсонес online" с 12 до 13 часов в социальных сетях публикуются видеоэкскурсии по знаковым памятникам городища и документальные фильмы из цикла "Тайны Херсонеса".

В тройку самых нескучных музеев, посвященных истории страны, также вошли Оружейная палата в Москве (за этот вариант высказались 18,57 процента) и музей-заповедник "Сталинградская битва" в Волгограде (17,14). Далее следуют музей-заповедник "Гатчина" в Ленинградской области (14,29), "Остров-град Свияжск" в Казани (8,57), музей героев Куликовской битвы в Тульской области и Владимиро-Суздальский музей-заповедник во Владимире (по 5,71), археологический музей "Горгиппия" в Анапе (4,29), а также Фридландские ворота в Калининграде (1,43).

Самым скучным историческим музеем, по мнению туристов, оказался областной историко-мемориальный музей декабристов в Иркутске, за который никто не проголосовал.

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