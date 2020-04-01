"Херсонес" возглавил список самых нескучных музеев России

Пользователи социальных сетей назвали музей-заповедник "Херсонес Таврический" в Севастополе самым нескучным российским музеем. К такому выводу на основании проведенного опроса пришел российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

24,29 процента процентов туристов назвали "Херсонес Таврическим" самым увлекательным историческим музеем. Интересно, что даже после введения режима повышенной готовности из-за коронавируса "Херсонес", как и некоторые другие крымские музеи, продолжает работать в интернете. Ежедневно в рамках проекта "Херсонес online" с 12 до 13 часов в социальных сетях публикуются видеоэкскурсии по знаковым памятникам городища и документальные фильмы из цикла "Тайны Херсонеса".

В тройку самых нескучных музеев, посвященных истории страны, также вошли Оружейная палата в Москве (за этот вариант высказались 18,57 процента) и музей-заповедник "Сталинградская битва" в Волгограде (17,14). Далее следуют музей-заповедник "Гатчина" в Ленинградской области (14,29), "Остров-град Свияжск" в Казани (8,57), музей героев Куликовской битвы в Тульской области и Владимиро-Суздальский музей-заповедник во Владимире (по 5,71), археологический музей "Горгиппия" в Анапе (4,29), а также Фридландские ворота в Калининграде (1,43).

Самым скучным историческим музеем, по мнению туристов, оказался областной историко-мемориальный музей декабристов в Иркутске, за который никто не проголосовал.