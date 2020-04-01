Как в самоизоляции сохранить любовь и крепкие нервы

Жизнь изменилась: мы не ездим отдыхать, не тусуемся с друзьями, мы - дома. В одиночестве или с семьей, на каникулах, или работая удаленно. Но в ограниченном пространстве, окруженные потоками информации о коронавирусе.

Как не запаниковать, и не поссориться с родными? Корреспондент "РГ" задал этот вопрос детскому семейному психологу, старшему преподавателю кафедры психологии и педагогики Астраханского государственного медицинского университета Наталье Дружининой.

Наталья Юрьевна, а у вас самой, какое настроение?

Дружинина: А что с ним может быть?

Сейчас всех тревожит ситуация с распространением вируса, не всем нравится самоизоляция…

Дружинина: И мне страшно. Но меры защиты от коронавируса известны, просто нужно их соблюдать. Другой вопрос - мы боимся одиночества. Не каждый готов оставаться с самим собой надолго.

Потому что тогда в голову приходят мысли о себе, о своей жизни, а так ли я ее проживаю, а с тем ли, а все ли правильно я делаю? Раньше мы отвлекались от таких раздумий походами на работу, поездками и встречами с друзьями. А теперь приходится отвечать на эти вопросы самому себе.

И как при этом сохранить душевное равновесие?

Дружинина: Вспоминать, что любите, чем ценны и себе самому интересны. Мы же все чем-то увлекались до того, как начали работать: рисовали, вышивали, читали. В самоизоляции важно уходить в такие вещи, которые могут эмоционально наполнить: посмотреть старый фильм, достать альбом с семейными фотографиями, позвонить друзьям, с которыми давно не общались.

А как детям объяснить, что мы теперь не пойдем в магазин за игрушкой?

Дружинина: Так и сказать, что есть такой вирус, от него можно заболеть. И чтобы этого не случилось все мы: мама, папа, бабушка и дедушка - себя оберегаем. В магазин выходим только за продуктами, моем руки с мылом, протираем антисептиком ручки дверей. Детям с трех лет все это можно объяснить.

А, если ребенок младше, взять ответственность за его гигиену на себя. Например, мой двухлетний внук всегда хватается за пакет, когда я прихожу из магазина. Поэтому еще на площадке я протираю антисептиком руки и сумку. И ни в коем случае не надо пугать ребенка и кричать: "Не трогай, сначала я помою!".

Когда вся семья постоянно дома и до ссоры недалеко.

Дружинина: Дело в том, что, наверное, мы в целом разучились общаться и быть терпимыми друг к другу. Куда-то торопимся, бежим, делаем все на "автомате". И общение стало каким-то символическим: принесли деньги, заплатили за квартиру, проверили уроки, и… сели на диване с телефоном. Кроме этого - ничего.

Я часто спрашиваю родителей, которые приходят ко мне на консультации: а что вы делаете вместе? И этот вопрос ставят в тупик. Во что я могу играть с ребенком, если ему 15 лет? Но ведь раньше у нас были лото, домино, морской бой, шахматы, люди кроссворды всей семьей разгадывали. А сейчас такого домашнего совместного времяпровождения практически не осталось.

А что делать тем, кто дома, например, работает, а ребенок или пожилая мама в это время отвлекают?

Дружинина: А умеют ли в этой семье уделять время близким? Похоже, оно является дефицитом. Есть такая иллюзия у людей: я работаю и приношу деньги, вот моя забота. Но забота не в этом. А в том, чтобы побыть вместе.

Если мама все время на работе и, тут ребенок, наконец, ее видит дома, понимает, что она никуда не убежит. И просит поиграть. Поэтому нужно четко разграничить: это время только мое, а вечером я освобождаюсь. Тогда мы можем почитать или еще что-то сделать вместе. И в это время мама не готовит обед и не отвечает на звонки.

Но сейчас многие боятся потерять работу, остаться без продуктов...

Дружинина: Я тоже, например, сейчас задумываюсь, чем платить за аренду нашего психологического центра. Планирую переговорить с владельцем помещения не брать оплату за период вынужденных каникул. Если не получится, придумаю что-то еще. Выход всегда есть.

Я не понимаю, например, ажиотажа с продуктами. Зачем все скупать? Можно же реально подсчитать сколько еды нужно на конкретный период. И так же с деньгами: посчитайте минимум и максимум своих расходов на месяц и выведете среднюю величину. Это будет нужная сумма, ваша финансовая подушка.

Эпидемия рано или поздно закончится, купировали же ее в Китае. А потом, любой кризис - это возможность что-то поменять.

На людей сейчас обрушиваются потоки информации, и все на одну и ту же тему. Как тут сохранишь позитивный настрой?

Дружинина: А зачем все читать? Определите для себя несколько официальных источников, чтобы знать о симптомах вируса, как себя защитить, и какие меры принимает президент и правительство. И определите конкретное время, когда вы на них заходите, чтобы быть в курсе ситуации. Этого достаточно.