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01.04.2020 11:23
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Вышли из тени - и вовремя!

С начала года почти восемь тысяч жителей Ростовской области получили статус самозанятых
Текст: Алена Ларина
Российская газета - Неделя - Юг России № 70(8124)
Эксперимент со специальным налоговым режимом "Налог на профессиональный доход" начался после принятия в России в ноябре 2018 года нового закона о самозанятых и рассчитан на десять лет. В прошлом году его участниками стали Москва, Московская и Калужская область и Татарстан. С этого года к ним присоединились еще 19 регионов, среди них и Ростовская область.
Парикмахер на дому - одна из самых распространенных профессий самозанятых. Фото: Сергей Мельников/ РГ Парикмахер на дому - одна из самых распространенных профессий самозанятых. Фото: Сергей Мельников/ РГ
Парикмахер на дому - одна из самых распространенных профессий самозанятых. Фото: Сергей Мельников/ РГ

Новый налоговый режим предусматривает регистрацию человека, оказывающего самостоятельно какие-то услуги или производящего товары, как плательщика налога на профессиональный доход - с льготной ставкой и по максимуму упрощенной системой налогообложения, а также рядом других преимуществ.

Фото: iStock
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- К примеру, мастеровой или учитель получили возможность выйти из тени и не бояться, что их привлекут к ответственности за незаконное предпринимательство, - поясняет ростовчанин Александр Кадобкин, который занимается изготовлением и сборкой мебели и также планирует стать самозанятым.

Безработный таганрожец Андрей Федоров, занимающийся ремонтом холодильников, зарегистрировался как плательщик налога на профессиональный доход в несколько кликов на своем мобильном телефоне.

Для этого скачал приложение "Мой налог". Теперь молодому мастеру будут идти трудовой стаж и пенсионные накопления, так как он поставил в приложении "галочку" как плательщик страховых взносов. Но он также должен заключить договор с Пенсионным фондом РФ. При желании самозанятым разрешено не платить страховые взносы, для этого надо просто пропустить этот пункт в мобильном приложении.

Второй шаг - регистрация. Сделать это можно и в мобильном приложении, и на сайте налоговой службы, заведя там личный кабинет, и на сайте госуслуг. А можно в офисе 13 банков, перечень которых опубликован на сайте налоговой службы в рубрике "Налог на профессиональный доход".

Бесценный плюс для многих граждан, боящихся хождений по налоговым органам, в том, что самозанятому не надо предоставлять налоговую отчетность или вести бухгалтерский учет. Все это учтено в мобильном приложении: налоговый орган по истечении месяца сам посчитает сумму налога, причитающегося к уплате, и пришлет уведомление по интернету. А срок его оплаты - до 25-го числа месяца, следующего за отчетным.

Оплатить налог также можно в своем мобильном приложении или в банке по платежной квитанции с QR-кодом, или автоплатежом.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Уникальность "рабочего кабинета" самозанятого в мобильном телефоне в том, что в этом кабинете происходит расчет с покупателями, и он открыт для налоговой службы, которая видит весь денежный оборот и автоматически производит расчет налогов.

Для самозанятых введена самая низкая налоговая ставка: четыре процента от полученных доходов при оказании услуг или продаже товаров физическим лицам, и шесть процентов - юридическим. Если ранее человек был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, но соответствует критериям самозанятого и хочет им стать, то он может зарегистрироваться как плательщик налога на профессиональный доход, в то же время не отказываясь от статуса ИП.

Сняться с учета в налоговой так же просто, как и зарегистрироваться.

Кто может стать самозанятым

Официально списка видов деятельности самозанятых граждан не существует. Это могут быть няни, парикмахеры, фотографы, слесари, сантехники. К ним также можно отнести массажистов на дому, компьютерщиков, ювелиров, специалистов по ремонту телефонов, мебельщиков и даже журналистов, а также тех, кто получает доход от сдачи собственного недвижимого имущества, например, квартиры, и других.

В списке, который может быть бесконечным, все же существуют ограничения. Закон гласит: не вправе применять специальный налоговый режим тот, кто реализует подакцизные товары и товары, подлежащие обязательной маркировке, занимается перепродажей товаров или имущественных прав, за исключением имущества, используемого им для личных и домашних нужд.

Фото: iStock
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Не могут стать самозанятыми добытчики или продавцы полезных ископаемых или люди, осуществляющие предпринимательскую деятельность в интересах другого лица на основе договора поручения, комиссии, агентских договоров, хотя здесь есть исключение.

Главное, чтобы человек, в том числе индивидуальный предприниматель, получающий доход от использования имущества, не привлекал наемных работников по трудовому договору. Возраст самозанятого - от 14 лет, при подтверждении родителями или опекуном дееспособности подростка.

Самозанятый имеет право вести деятельность не только по месту жительства, но во всех 23 пилотных регионах, участвующих в проекте. При этом его годовой доход не должен превышать 2,4 миллиона рублей. Важно, что в эту сумму не входит заработная плата или другие выплаты человеку по трудовому договору, если он еще где-то трудится.

Компетентно

Андрей Мосиенко, руководитель управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области:

Технология, получившая название "налог на самозанятых", стала возможной в результате цифровизации процессов налогового администрирования, в основе которых - дистанционное взаимодействие с налогоплательщиком, причем сразу с момента регистрации самозанятого. Сам режим введен не ради сбора налогов и штрафов, а чтобы вежливо, без специальных проверок помочь людям войти в легальное поле. Отмечу нюанс: нельзя одновременно применять "Налог на профессиональный доход" c другими специальными режимами налогообложения или вести предпринимательскую деятельность, доход от которой облагается налогом на доходы физических лиц.

Экономика Работа Занятость Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

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