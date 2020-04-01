На ялтинцев завели дело за драку с полицейскими

В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении четырех жителей Ялты, оказавших сопротивление работникам полиции за предложение соблюдать режим самоизоляции. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СКР по РК.

Как ранее сообщала "РГ", инцидент произошел у автостанции Симеиза, когда полицейские патрулировали территорию курортного городка.

- Они обратили внимание на четырех молодых мужчин в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали в СКР. - Стражи порядка предупредили ялтинцев о запрете пребывания в общественных местах в нетрезвом виде, а также напомнили о действующем режиме самоизоляции в условиях распространения коронавируса. В ответ мужчины проявили агрессию: сотруднику полиции были нанесены удары в область головы, туловища и рук, а в адрес его напарницы прозвучали оскорбления.

Злоумышленники были задержаны в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Позже следственный отдел Ялты возбудил на дебоширов уголовное дело по части 1 статьи 318 и статье 319 УК РФ - применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти и их оскорбление. По этим статьям им грозит до пяти лет лишения свободы. Вскоре фигурантам предъявят обвинение, а следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании им меры пресечения.