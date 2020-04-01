На поддержку волгоградского бизнеса выделят четыре миллиарда рублей

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров представил первый региональный пакет мер налоговой, неналоговой и инвестиционной поддержки малого и среднего бизнеса. На эти цели в 2020 году выделят четыре миллиарда рублей.

- Это серьезный объем финансовых средств. Особенно на фоне предполагаемых общеэкономических потерь в связи с мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции - здесь не надо иллюзий. Но мы идем на этот шаг абсолютно осознанно, понимая, что нам необходимо максимально поддержать малое и среднее предпринимательство, - сказал Бочаров. - Мы приступаем к разработке второго регионального пакета мер. Эти меры планируем вводить поэтапно, с учетом изменения ситуации.

Регион полностью продолжит выполнение взятых на себя социальных обязательств и финансирование приоритетных проектов развития.

Как сообщили в пресс-службе администрации области, предлагается кратное снижение ставок по налогу, взимаемому при упрощенной системе налогообложения (с шести до одного процента с дохода, с 15 до пяти процентов с разницы между доходами и расходами). На три месяца коммерсантов освобождают от арендной платы, а затем дают отсрочку на полгода. Также существенно снижают плату за размещение нестационарных торговых объектов и ярмарок. Муниципальным образованиям рекомендовано проработать и принять свои дополнительные меры поддержки.

Сегодня на встрече с представителями банковского сообщества губернатор обратил особое внимание руководителей финансово-кредитных организаций на работу с населением:

- На уровне Центробанка России и наших крупных банков уже проработаны меры поддержки жителей из числа потребителей услуг, малого и среднего бизнеса, реального сектора экономики. Прошу вас активнее внедрять эти меры, широко и оперативно информировать о новых возможностях. Применять в работе с клиентами исключительно адресный подход. Осознанно идти на послабления, рассрочку обязательств и другие меры - при восстановлении социально-экономической активности такие меры окупятся вдвойне, - отметил Андрей Бочаров.

Доля малого и среднего бизнеса в ВРП Волгоградской области составляет около 23 процентов. В регионе представлены в различных формах 54 российских и международных банка.