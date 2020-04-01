Первая очередь комфортного жилого комплекса сдана в центре Симферополя

Новый уникальный проект реализуется в Симферополе. В жилом комплексе "Гармония" компании "Консоль" можно приобрести уже готовые квартиры от застройщика.

Введена в эксплуатацию первая секция ЖК. Покупатели по достоинству оценили планировку квартир в новых домах, преимущества их расположения, а также способ реализации жилья, которое застройщик продает не на этапе строительства, а уже в готовом виде, после его окончания.

Так действовать фирма "Консоль" планирует и впредь - с максимальным удобством для населения.

Как известно, в середине прошлого года на рынке строительства и продажи квартир в новостройках в стране произошли большие перемены. Средства покупателей теперь поступают не застройщикам, а на специальные счета эскроу в банках, называемых эскроу-агентами.

Сначала происходит регистрация договора долевого участия, потом перечисление средств дольщика на такой счет, на нем они замораживаются до окончания строительства дома и регистрации права собственности на приобретенную квартиру. Поэтому многие строительные компании вынуждены работать и строить дома при помощи банковских кредитов, а это зачастую приводит к росту цены за квадратный метр будущего жилья.

Кроме того, среди самих покупателей есть немало тех, кто не доверяет банкам и не хочет оставлять в них свои деньги на длительный период. Чтобы избежать таких негативных моментов, в фирме "Консоль" приняли решение не переходить на новую систему, а выбрать самый надежный и безопасный вариант: строить дома за счет собственных, а не кредитных средств и продавать уже готовые квартиры.

Ярким примером новой концепции компании "Консоль" является жилой комплекс "Гармония", расположенный в центре Симферополя, с эффективными планировочными решениями, оригинальной архитектурой и благоустроенной придомовой территорией с игровыми детскими и спортивными площадками, зонами отдыха, надземным паркингом и гостевой автостоянкой. Рядом - детские сады и школы, торговые центры и магазины.

На первых этажах комплекса можно приобрести коммерческие помещения (офисы). ЖК "Гармония" состоит из пяти девятиэтажных монолитных домов и одного шестнадцатиэтажного. Уже идет активная продажа квартир в первой сданной секции комплекса. На сегодняшний день существует большой выбор всех типов планировки. Возможно предварительное бронирование. После покупки сразу можно получить документ, устанавливающий право собственности, ключи от новенькой квартиры и начинать делать ремонт и заселяться!

Кстати

Кроме ЖК "Гармония", фирма "Консоль" реализует и другие проекты строительства многоквартирного жилья. Тоже без привлечения кредитных средств. По прежним правилам достраивается еще несколько домов, это связано с тем, что на момент изменения законодательства их готовность составляла более чем 30 процентов. Квартиры с внутренней отделкой можно приобрести в жилом комплексе "Соседи". С проектом деклараций на строительство можно ознакомиться на сайте застройщика ООО "СК Консоль-Строй ЛТД" по ссылкам http://жксоседи.рф/#docs и http://домналексина.рф/#docs.

Контакт

Справки по тел. +7(978)733-11-88. Сайт: http://consolstroy.ru/catalog/53236917.

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