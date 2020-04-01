Первая очередь комфортного жилого комплекса сдана в центре Симферополя

Новости

Старую "Волгу" из такси продают за очень большие деньги 10:32
Аргентинцы потребовали снизить зарплаты чиновникам и парламентариям 10:32
ФСИН увеличит производство дезинфекторов 10:29
Половина газет Австралии из-за COVID-19 отказались от печатных версий 10:27
Жителям Подмосковья, потерявшим работу, начали выплачивать компенсацию 10:26
Под Кировом автомобиль столкнулся с поездом 10:26
В Подмосковье разбойник забрал из банка 300 тысяч рублей 10:25
В Крыму со 2 апреля введут режим карантина 10:21
В Прикамье сотрудниц банка заподозрили в хищении денег у пенсионеров 10:14
Южноуральцам разъяснили, когда они смогут выходить из дома 10:13
Летние веранды в Москве откроют не раньше 15 июня 10:12
У всех въезжающих в уральский город Серов начали проверять температуру 10:09
В Петербурге возбудили два новых дела за нарушение режима изоляции 10:06
Hubble обнаружил недостающее звено в эволюции черных дыр 10:05
Не первоапрельская шутка: АвтоВАЗ поднял цены на все Lada 10:03
В Приморье пришла стартовая платформа космодрома "Морской старт" 10:00
Какие онлайн-музеи стоит посетить на карантине 09:52
Саудовская Аравия и ОАЭ пытаются сократить расходы 09:52
В Москве открыт роддом для беременных с подозрением на коронавирус 09:51
Роскачество дало советы, как сохранить спокойствие во время карантина 09:43
Количество выздоровевших от коронавируса в Москве увеличилось до 115 человек 09:40
В Гонконге три человека приговорены к заключению за нарушение карантина 09:37
Ученые прогнозируют до 240 тысяч жертв COVID-2019 в США 09:32
Тюрьмы США будут изолировать заключенных в камерах на две недели 09:24
13-летний подросток умер в Лондоне от коронавируса 09:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в апреле
Что изменится в жизни россиян в апреле
Как в самоизоляции сохранить любовь и крепкие нервы
Как в самоизоляции сохранить любовь и крепкие нервы
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
01.04.2020 09:10
Жилье
Проект: В регионах

Новоселье с "Гармонией"

Первая очередь комфортного жилого комплекса сдана в центре Симферополя
Текст: Елена Онегина
Российская газета - Неделя - Крым № 70(8124)
Новый уникальный проект реализуется в Симферополе. В жилом комплексе "Гармония" компании "Консоль" можно приобрести уже готовые квартиры от застройщика.
Фото: "Консоль" В новом комплексе все гармонично: безопасная детская площадка, вместительная парковка. Фото: "Консоль"
В новом комплексе все гармонично: безопасная детская площадка, вместительная парковка. Фото: "Консоль"

Введена в эксплуатацию первая секция ЖК. Покупатели по достоинству оценили планировку квартир в новых домах, преимущества их расположения, а также способ реализации жилья, которое застройщик продает не на этапе строительства, а уже в готовом виде, после его окончания.

Так действовать фирма "Консоль" планирует и впредь - с максимальным удобством для населения.

Как известно, в середине прошлого года на рынке строительства и продажи квартир в новостройках в стране произошли большие перемены. Средства покупателей теперь поступают не застройщикам, а на специальные счета эскроу в банках, называемых эскроу-агентами.

Сначала происходит регистрация договора долевого участия, потом перечисление средств дольщика на такой счет, на нем они замораживаются до окончания строительства дома и регистрации права собственности на приобретенную квартиру. Поэтому многие строительные компании вынуждены работать и строить дома при помощи банковских кредитов, а это зачастую приводит к росту цены за квадратный метр будущего жилья.

Кроме того, среди самих покупателей есть немало тех, кто не доверяет банкам и не хочет оставлять в них свои деньги на длительный период. Чтобы избежать таких негативных моментов, в фирме "Консоль" приняли решение не переходить на новую систему, а выбрать самый надежный и безопасный вариант: строить дома за счет собственных, а не кредитных средств и продавать уже готовые квартиры.

Ярким примером новой концепции компании "Консоль" является жилой комплекс "Гармония", расположенный в центре Симферополя, с эффективными планировочными решениями, оригинальной архитектурой и благоустроенной придомовой территорией с игровыми детскими и спортивными площадками, зонами отдыха, надземным паркингом и гостевой автостоянкой. Рядом - детские сады и школы, торговые центры и магазины.

На первых этажах комплекса можно приобрести коммерческие помещения (офисы). ЖК "Гармония" состоит из пяти девятиэтажных монолитных домов и одного шестнадцатиэтажного. Уже идет активная продажа квартир в первой сданной секции комплекса. На сегодняшний день существует большой выбор всех типов планировки. Возможно предварительное бронирование. После покупки сразу можно получить документ, устанавливающий право собственности, ключи от новенькой квартиры и начинать делать ремонт и заселяться!

Кстати

Кроме ЖК "Гармония", фирма "Консоль" реализует и другие проекты строительства многоквартирного жилья. Тоже без привлечения кредитных средств. По прежним правилам достраивается еще несколько домов, это связано с тем, что на момент изменения законодательства их готовность составляла более чем 30 процентов. Квартиры с внутренней отделкой можно приобрести в жилом комплексе "Соседи". С проектом деклараций на строительство можно ознакомиться на сайте застройщика ООО "СК Консоль-Строй ЛТД" по ссылкам http://жксоседи.рф/#docs и http://домналексина.рф/#docs.

Контакт

Справки по тел. +7(978)733-11-88. Сайт: http://consolstroy.ru/catalog/53236917.

На правах рекламы

Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь ЮФО Республика Крым ЮФО Республика Крым Симферополь

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Количество выздоровевших от коронавируса в Москве увеличилось до 115 человек
Курс доллара превысил 79 рублей
Самолет ВКС России с медицинским оборудованием вылетел в США
Российские ученые предложили новый способ уничтожить коронавирус
ВОЗ оценила действия России по борьбе с коронавирусом