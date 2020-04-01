В январе волгоградские полицейские изъяли у автомобилиста, ехавшего из Москвы в Дагестан, белоносую мартышку и львенка. Никаких документов на них водитель предъявить не смог.

Животных перевозили в неблагоприятных условиях. Львенок был заперт в обычной собачьей клетке. Тесно было и обезьянке, которая поранила хвост. Ей пришлось сразу оказывать медицинскую помощь.

Зверюшек отвезли в районную станцию по борьбе с болезнями животных, а потом в областной центр, сделали прививки. Звери были очень напуганы, мартышка долго не решалась выйти из клетки. Львенка откармливали говядиной с молоком, курятиной.

Мартышку потчевали фруктами и овощами. С тех пор львенок заметно прибавил в размере и весе. А тем временем люди искали, куда их передать. Остановились на Бахчисарайском парке в Крыму.

- В Крыму хорошие климатические условия, мягкий температурный режим подходит южным животным. Они у нас прошли социальную адаптацию. На полуостров отправляем их со всеми сопроводительными документами, - заверила председатель комитета ветеринарии Волгоградской области Галина Аликова.